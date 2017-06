Radolfzell Ferienprogramm: Jede Menge Angebote für Kinder und Jugendliche

Die 650 Plätze des Ferienprogramms werden unter den Teilnehmern ausgelost. Jedes Kind kann an mindestens drei Veranstaltungen teilnehmen. Jugendliche bekommen die Möglichkeit, Einblicke in Betriebe zu nehmen

Radolfzell – Wie in den vergangenen Jahren werden dank der Kooperation zwischen Lollipop, café connect, Stadtverwaltung und 26 Vereinen auch dieses Jahr Windsurfkurse, Kletterausflüge und Kanufahrten für erlebnisreiche Ferien sorgen. "Wir wollen den Kindern ein vielseitiges Programm bieten. Bildung, Abenteuer und Erlebnis sollen dabei sein", sagt Ibrahim Güler vom Lollipop, Projektleiter des Ferienprogramms. Neu auf dem Plan steht der Ausflug ins Zementwerk Dotternhausen. Im Fossilienmuseum werden Versteinerungen von Flugsauriern, Krokodilen und Seelilien ausgestellt. Vor dem Zementwerk befindet sich ein Klopfplatz. Hier können die Kinder mit Hammer und Meißel selbst nach präparierten Fossilien suchen. Auch ein Besuch im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ist geplant. Dort gibt es für die Kinder Handwerksarbeiten der vergangenen Jahrhunderte zu entdecken. "Wir wollen, dass die Kinder kreativ sein können. Spaß unter Gleichaltrigen ist für uns das A und O", sagt Ibrahim Güler. In drei Filmworkshops werden die Kinder Figuren basteln, diese mit IPads fotografieren und die Aufnahmen zu einem Trickfilm schneiden. Es geht darum, einen Blick hinter das fertige Produkt zu werfen.

Die Jugendlichen sollen selbstständig Essen auf den Tisch bringen. "Dieses Jahr wird im Jugendprogramm besonders auf 'Do It Yourself' Wert gelegt", sagt Anneli Biewald, Projektleiterin des Jugendferienprogramms. Einen Kochkurs hat das café connect geplant. Statt auf die Fertigpizza angewiesen zu sein, dürfen die Jugendlichen selbst den Kochlöffel in die Hand nehmen und Gerichte zubereiten. Ein Hotelkoch wird den Jugendlichen unter die Arme greifen. In Kooperation mit der Jugendhütte Böhringen hat das café connect als Abschluss des Jugendprogramms einen Grillworkshop organisiert. Hier wird gezeigt, wann das Fleisch wirklich durch ist und wie man ein Grillmenü in Eigenregie zusammenstellt.

Einen Einblick für Prodkutionsabläufe erhalten die Jugendlichen in der Schaumanufaktur der Bodensee-Bonbon-Manufaktur in Eigeltingen. Weiter hinter die Kulissen geht es beim Ausflug zum SWR nach Baden-Baden, wo die Jugendlichen eine Besucherführung erhalten. Einen Softwareentwicklungsprozess mit beruflich orientierendem Hintergrund dürfen die Jugendlichen bei der IT-Firma Sybit angehen. Zum Stadtjubiläum soll dabei eine Geo-Caching-Internetseite programmiert werden. Beim Geocaching lässt man sich Ortskoordinaten anzeigen, um diese anschließend aufzusuchen. Anlässlich des Jubiläums wird die Webseite die Koordinaten verschiedener historischer Orte anzeigen.

Der Stadtverwaltung ist die Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen während der Sommerferien besonders wichtig. Die 54 Angebote für Kinder und 26 Angebote für Jugendliche halten den Nachwuchs in der eltern- und schulfreien Sommerpause aktiv. "Die Nachfrage der Eltern ist groß", betont Bürgermeisterin Monika Laule. Die 650 Plätze des Kinderprogramms werden unter den Angemeldeten ausgelost. Finanziell schwächere Familien sollen auch eine Chance bekommen. Mit der Zeller Karte gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf die Angebote.

In den Ferien