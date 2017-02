Radolfzell-Böhringen Faszination Skulptur: Sculpture Network trifft sich auch in Böhringer Bildhaueratelier

An 70 Orten in 21 Ländern trafen sich Kunstfans zum Start ins neue Jahr. Auch im Bildhaueratelier von Heike Endemann in Böhringen.

Was 2009 mit einem ersten Termin in einem Wohnzimmer nahe des Starnberger Sees begann, ist inzwischen ein internationales Netzwerk geworden: Sculpture Network nennt sich der Verein, der versucht, das Interesse von Kunstbegeisterten stärker auf die Skulptur zu lenken – und Künstler, Aussteller, Sammler und Unterstützer zusammen zu bringen. Der Start ins neue Jahr wurde jeweils mit einem „New Year Brunch“ gefeiert. Aber da das zu privat klang und nicht förderwürdig, hat man die Veranstaltung in „Start“ umbenannt (ohne deswegen, zumindest bislang, Fördergelder zu erlangen). Und zum zweiten Mal stellte Heike Endemann ihr Atelier als Gastgeberin zur Verfügung.

Nun war es wieder soweit: Endemann, zugleich Initiatoren des Bildhauersymposiums in Radolfzell, hat ihre Kettensägen verstaut und Platz geschaffen. 50 Interessenten waren da: Veranstalter und Künstler drängten sich in den Atelierräumen am Rande von Böhringen. Nach der Begrüßung stießen alle mit Wein, Saft oder Selters auf das Neue Jahr an. Zugleich auf alle kommenden Projekte, die sogleich vorgestellt wurden. „Brücken bilden“ lautet das Motto der Skulpturenausstellung 2017 in Allensbach. Sabine Hierholzer, Initiatorin dieser üppig dimensionierten Veranstaltung, stellte kommende Künstler und ihre Werke vor. 33 Bildhauer werden im Mai rund um den Seegarten erwartet.

Murielle Orgé folgte für das Radolfzeller Kulturbüro: Sechs Künstler werden es in diesem Jahr im Mettnaupark sein, 2015 war der Probelauf fürs erste Bildhauersymposium in der Stadt. Gunar Seitz, Kurator des „BodenseeKulturraums“, präsentierte seine Kunstwege in Kürze und betonte, wie wichtig es sei, Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, ohne Schwellenangst, die Innenräume manchmal mit sich brächten. Zuletzt zeigte Albert Kümmel-Schnur aus Konstanz den neuen Katalog zu den Holzarbeiten der Gastgeberin.

