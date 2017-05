Radolfzell Fast zwei Kilo Marihuana gefunden: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer (50) fest

Fast zwei Kilo Marihuana und mehrere tausend Euro Bargeld fand die Polizei bei der Wohnungsdurchsuchung eines mutmaßlichen Drogendealers.

Rund 1900 Gramm Marihuana im Verkaufswert von etwa 13 000 Euro haben Fahnder der Ermittlungsgruppe Rauschgift Ende April in einer Wohnung eines 50-Jährigen aufgefunden und sichergestellt. Das berichten Staatsanwaltschaft Konstanz und Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Nachdem der Mann in Verdacht geraten war, mit Cannabisprodukten im Raum Radolfzell einen schwunghaften Handel zu betreiben, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der ermittelnden Staatsanwaltschaft Konstanz einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Der Mann habe sich kooperativ verhalten und den Rauschgiftermittlern mehrere verschweißte Folienbeutel mit Marihuana gezeigt.

Einen bereits geöffneten Beutel verwahrte er in einem Möbelstück. Die Polizei vermutet, dass daraus der laufende Drogenverkauf erfolgte. Weitere aufgefundene Verkaufsutensilien untermauern diesen Verdacht, so der Pressebericht weiter. Außerdem fanden die Ermittler auch Kleinmengen von Amphetamin, Haschisch, psilocybinhaltige Pilze und mehrere tausend Euro Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt.