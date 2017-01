Radolfzell Fasnachtsauftakt der Bengelschießer

Obwohl Präsidentin und Vize der Zunft vor kurzem überraschend ihre Ämter niedergelegt haben, ist die Böhringer Fasnacht gesichert.

Trotz eisiger Kälte kamen viele Gäste aus Dorf und Stadt ans Rathaus, um sich mit der Zunft bei Glühwein und Punsch an wärmenden Feuerkörben auf die bevorstehende Saison einzustimmen. Thomas Giesinger, der als Sprecher des Elferrates fungierte, tat launig seine Freude kund, auch Oberbürgermeister Martin Staab bei diesem Anlass "im größten und wichtigsten Stadtteil von Radolfzell" begrüßen zu dürfen. Ratzfatz hatten die Narren wenige Stunden zuvor den stattlichen Weihnachtsbaum am Rathaus abgeschmückt und symbolisch zum Narrenbaum umgerüstet. Mit Kanonenschüssen, dreifach lautem "Narri-Narro" und kleinem Feuerwerk wurde die fünfte Jahreszeit eröffnet, untermalt von den zünftigen Klängen der Narrenmusik des Musikvereins unter Leitung von Karl Ruh. Und mit kräftiger Stimme ließen die Bengelschießer ihren Narrenruf erschallen: "Bengelschießer mit Kanone schieß, schieß, schieß, sunsch goht de ganze Wald verlore, schieß, schieß, schieß!"

Das Fasnachtsmotto in diesem Jahr lautet: "Baure, Mägd und Knechterei – mit Stroh im Hoor zur Narretei", wie Thomas Giesinger bekannt gab. Der Schmutzige Dunschdig laufe wie gewohnt ab – mit Straßenfasnacht und Hemdglonkerball abends in der Mehrzweckhalle (der von einem DJ umrahmt werde und zu dem sich die Böhringer Narrenmusik und die Froschenkapelle angekündigt haben). Am Fasnachtssamstag gibt es in diesem Jahr keinen klassischen Narrenspiegel, sondern einen "Närrischen Abend" mit viel Musik, einigen Bühnendarbietungen und dem Besuch der Partnerzunft Knöpfle aus Kuppenheim (bei Rastatt), die auch am nächsten Tag gemeinsam mit der Bengelschiesser-Zunft am Radolfzeller Fasnachtsumzug mitlaufen wird.

Zur Unterhaltung spielt das Hannoken-Sextett, und zum anschließenden Tanz ist ein DJ engagiert. Am Fasnetmäntig findet wie immer der Kinderball statt. Mit Neuem wartet die Zunft am Fasnetsdienstag auf: Nachmittags laden die Marketenderinnen zum närrischen Kaffeeklatsch ins Vereinshaus ein.