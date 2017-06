Radolfzell Fahrerflucht nach Autounfall

Im Vorbeifahren soll er ein anderes Auto beschädigt haben, doch der Verursacher fuhr einfach weiter.

Ein Autofahrer hat beim Vorbeifahren an einem anderen Wagen diesen beschädigt und ist anschließend einfach weitergefahren. Laut Bericht der Polizei soll der noch unbekannte Fahrer am Dienstagmittag die Steißlinger Straße in Richtung Stahringen gefahren sein, auf Höhe der Kreuzung Kasernenstraße soll der den Pkw eines 25-jährigen Mannes gestreift haben, der verkehrsbedingt anhalten musste, um anschließend nach links in die Kasernenstraße abzubiegen. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, soll der Verursacher einfach weitergefahren sein. Der Geschädigte konnte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an.