Radolfzell Fachleute empfehlen Tempo 30 in Markelfingen

Fachleute empfehlen Tempo 30 in Markelfingen

Um die Anwohner der Ortsdurchfahrt von Markelfingen vom Verkehrslärm zu entlasten, schlagen Ingenieure Tempo 30 auf der Radolfzeller Straße vor.

Täglich ist eine große Anzahl von Pendlern zwischen Radolfzell und Konstanz unterwegs. Viele, die das Auto benutzen, entscheiden sich am Kreisel bei der früheren Gärtnerei Schoch für die etwa zwei Kilometer kürzere Strecke durch Markelfingen und gegen die Ortsumfahrung B 33. Für die Anwohner der Radolfzeller Straße in Markelfingen bedeutet der Durchgangsverkehr eine hohe Lärmbelastung.

Die Stadt Radolfzell hat in Zusammenarbeit mit der Firma Fichtner Water & Transportation GmbH einen Lärmaktionsplan erstellt. Denn der Gesetzgeber sieht vor, dass Straßen, auf denen pro Tag mehr als 8200 Fahrzeuge fahren, sowie Zugstrecken, die von mehr als 30 000 Zügen pro Jahr genützt werden, im Hinblick auf die Lärmbelastung der Anwohner analysiert werden.

Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Markelfingen gab der Projektleiter Attila Villanyi von der Firma Fichtner an, 40 Einwohner der Radolfzeller Straße seien tagsüber einer Lärmbelastung von mindestens 65 Dezibel sowie in der Nacht von mindestens 55 Dezibel ausgesetzt. Weit mehr Personen seien von einem etwas niedrigeren, "doch immer noch beträchtlichen Lärmpegel" betroffen.

Als Lösung des Problems favorisieren die Ingenieure ein Limit von 30 Stundenkilometer auf der gesamten Ortsdurchfahrt. Bislang gilt Tempo 40. Damit könnten 300 Einwohner spürbar entlastet werden, so Villanyi. Lärmschutzwände kämen aufgrund vieler Zufahrtsstraßen nicht in Frage. Lärmmindernde Fahrbahnbeläge, die auch bei niedrigen Geschwindigkeiten lange halten, seien noch in der Entwicklungsphase. Ein Tempolimit müsste von der Oberen Verkehrsbehörde genehmigt werden. Ausschlaggebend hierfür sei das politische Signal aus Markelfingen, sagte Wolfgang Keller, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer.

Walter Hemlein (CDU) gab zu bedenken, eine permanente Stausituation wie in Hagnau wolle man nicht schaffen. Andreas Danner (Freie Wähler) befürwortete Tempo 30 und hielt es für möglich, dass sich dadurch mehr Autofahrer für die B 33 entschieden.