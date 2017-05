Radolfzell FC Radolfzell denkt über Millionenprojekt nach

Der Vorstand des Fußballclubs will für 1,9 Millionen Euro ein neues Vereinsheim bauen. Dieses soll mit Gastronomie und zu vermietenden Zimmern eine neue finanzielle Basis werden. Jetzt gibt es Verhandlungen mit der Stadt.

Der Fußballclub Radolfzell will für rund 1,9 Millionen Euro ein neues Vereinsheim bauen. Das Clubhaus sei marode und unzeitgemäß, erläuterte der Vorsitzende Oliver Preiser in der jüngsten Hauptversammlung des FC 03. Mit dem neuen Clubhaus möchte sich der Verein eine neue Grundlage schaffen und sich regelmäßige Einnahmen durch die Verpachtung der Gastronomie und dem daran angesiedelten Mietquartier für mehr als 60 Sportler sichern, die im neuen Clubhaus untergebracht werden könnten.

Der Plan des Vorsitzenden, in der Versammlung über die Eigenfinanzierung in Höhe von 450 000 Euro abstimmen zu wollen, löste eine scharfe Kontroverse aus. Die Einladung hatte zwar einen Vortrag über das ehrgeizige Projekt angekündigt, jedoch keinen Beschluss vorgesehen. Die Versammlung ermächtigte jedoch den Vorstand, in Verhandlung mit der Stadt über Fördermittel und Zuschüsse in Höhe von 565 000 Euro zu treten und eine außerordentliche Versammlung zur Abstimmung des Vorhabens einzuberufen. 800 000 Euro seien bereits durch Sponsoren, Arbeitsstunden, Spender und Zuschüsse des Badischen Sportbundes gedeckt.

Das aktuelle Clubheim ist ungemütlich. "Ein Vereinsleben findet hier nicht mehr statt", beschreibt Preiser: Der Club habe keine Besprechungsräume, in die sich die Mannschaften zu einer Spielbeobachtung zurückziehen könnten., ihm fehle es an Umkleidekabinen, an Büroräumen und an barrierefreien Zugängen für die Tribüne. Auch der gemeinsame Eingangsbereich für Sportler und Gäste sei unglücklich konzeptioniert und bringe Nässe in das Clubhaus. "Im Prinzip gehört uns gar nichts außer Stühle und Tische im Clubheim. Das ist das Vermögen des FC Radolfzell", so Preiser. "Wir müssen uns regelmäßige Einnahmen sichern. Wir haben jeden Monat Ausgaben, aber nicht jeden Monat Einnahmen", rechtfertigt er das Vorhaben des Vorstandes. Im neuen Clubhaus sollen neben erweiterten Räumen für den Sportbetrieb auch eine Gastronomie mit Terrasse und ein Mietquartier für Sportler angesiedelt werden, die dem Verein regelmäßige Einnahmen zuspielen und von Sponsoren unabhängiger machen sollen. Der Verein möchte vornehmlich Jugendliche für das Quartier gewinnen, zum Beispiel solche, die in Radolfzell ein Trainingslager machen oder sich für andere Gruppenaktionen hier aufhalten. Die Unterbringungsräume seien für zwei bis vier Personen geplant, sollen in keiner Konkurrenz zu den Hotels stehen und könnten über Internetportale vermittelt werden.

Finanziert werden soll das Clubhaus über bereits zugesicherte Spenden in Höhe von 270 000 Euro. Für jeden Euro Spende habe der ehemalige Ehrenvorsitzende Werner Messmer dem Verein einen weiteren Euro an Zuschuss versprochen – aber "höchstens eine viertel Millionen Euro". Der Südbadische Sportbund sei von dem Konzept fasziniert und sichere dem Club 180 000 Euro zu, so die Erklärung des Vorstands. Eine Sanierung des Vereinsheimes käme auf 315 000 Euro an städtischen Mitteln, die Preiser als Einnahme für das Projekt eingeplant hat. Die Stadt habe einen weiteren Zuschuss von 250 000 Euro signalisiert, so Preiser. Die Eigenfinanzierung beliefe sich auf ein Kreditvolumen von 450 000 Euro und weiteren 100 000 Euro als Gegenwert für Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder.

Das Projekt sei bereits in nichtöffentlicher Sitzung dem Gemeinderat vorgestellt worden. Dabei habe sich dieser bedeckt gehalten, man möchte die Stadt keinem finanziellen Risiko aussetzen. Die Stadt fordert vom Verein eine Kostenberechnung und eine Gesamtbilanz des künftigen Wirtschaftsbetriebes. Aufgrund der Bausituation gehe die Verwaltung von einer Kostenerhöhung und unvorhergesehenen Maßnahmen von zehn Prozent jährlich aus, so Bürgermeisterin Monika Laule in der Versammlung: "Wir landen sicherlich nicht bei 1,9 Millionen Euro, sondern höher", lautet ihre Einschätzung. Einige Mitglieder machten den Vorstand in der Versammlung darauf aufmerksam, dass zuerst die nötige Infrastruktur mit einem Kunstrasen, Flutlicht und Stadionumbau gewährleistet werden sollte, damit das Projekt von den Gästen angenommen werden könnte.

Verein erhöht Beiträge

Die Versammlung des FC 03 Radolfzell beschloss eine Erhöhung der Jahresbeiträge von der D- bis zur A-Jugend von 180 auf 240 Euro pro Jahr. Die Beiträge der Mädchen und der E-Jugend steigen von 140 auf 160 Euro und die der Bambinis und F-Jugend auf 100 Euro. Die Ausgaben bei der Jugend liegen bei rund 45 000 Euro. Dem stehen Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge von weniger als 30 000 Euro gegenüber. Die Beitragserhöhung brächte knapp 10 000 Euro Mehreinnahmen.