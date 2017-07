Radolfzell Exhibitionist masturbiert vor Jugendlicher

In einem Hauseingang in der Schützenstraße hat ein Unbekannter bei geöffneter Hose sein Glied manipuliert. Danach soll er geflüchtet sein.

Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagmorgen in der Schützenstraße gegenüber einer vorbeilaufenden Jugendlichen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Wie die Polizei berichtet, soll er gegen 7.45 Uhr in einer Nische beim Eingang des Gebäudes 2/1 gestanden haben und bei geöffneter Hose sein Glied manipuliert haben. Anschließend soll der Unbekannte über den Marktplatz geflüchtet sein. Personenbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß; gepflegtes Erscheinungsbild; trug dunkelblaue Hose und dunkelblaue Stoffjacke mit tief in das Gesicht gezogener Kapuze; Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Telefon (0 77 32) 9 50 66-0, erbeten.