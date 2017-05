Radolfzell "Es herrscht eine große Europa-Euphorie"

Jürgen Keck (55), Landtagsabgeordneter der FDP aus Radolfzell, war als Mitglied des Petitionsausschusses auf dem Balkan in Albanien, Mazedonien und dem Kosovo unterwegs – im Interview schildert er seine Eindrücke

Herr Keck, was treibt einen Landtagsabgeordneten auf eine Bus-Tour über den Balkan?

Anlass war die Ausschussreise des Petitionsausschusses des Landtages, dem ich angehöre. Zusammen mit anderen Mitgliedern dieses Ausschusses waren wir rund sechs Tage auf dem Westbalkan unterwegs. Geflogen sind wir bis Tirana und ab Pristina. Die Strecke dazwischen haben wir mit dem Bus gemacht. Dadurch konnten wir auch einen groben Eindruck von der Landschaft und den Orten abseits der Hauptstraße erlangen.

Welche Eindrücke bringen Sie mit zurück nach Radolfzell?

Die Reise auf den Westbalkan war sehr spannend. Es ist doch vieles ähnlich und doch so anders als bei uns. Die Gastfreundschaft, mit der wir empfangen wurden, hat mich beeindruckt. Der Krieg im Kosovo ist noch keine 20 Jahre her, die Wunden bei einigen Menschen dort noch sehr frisch. Und doch haben sich Städte wie Pristina oder Prizren auf den ersten Blick von dieser Vergangenheit nichts anmerken lassen. Es herrscht eine große Europa-Euphorie und ein unbändiger Wille nach Frieden und Entwicklung.

Bekommen Sie durch solch eine Reise ein anderes Weltbild und fließt das in ihre Arbeit als Abgeordneter ein?

Wir haben uns auf unserer Reise intensiv mit der Situation der Rückkehrer aus der Europäischen Union, insbesondere denen aus Deutschland beziehungsweise Baden-Württemberg befasst. Wir haben uns über den Zugang zum ­Gesundheitssystem, die Arbeitsmöglichkeiten und ­mögliche Diskriminierungen informiert. Sich selbst ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen, finde ich unerlässlich. Wenn man über eine Petition berät, in der ein Mensch beispielsweise die ­Verschiebung seiner Frist zur ­freiwilligen Ausreise begehrt, da er sich noch in einer Therapie, einem ärztlichen Behandlungszyklus oder einer ähnlichen Situation befindet, dann ist es für unsere Entscheidung wichtig, die Situation im Heimatland einzuschätzen und zu bewerten. Die Fragen lauten: Kann die Behandlung im Heimatland fortgesetzt werden? Ist eine Ausreise zu vertreten? Diese Reise hat auch dazu beigetragen, sich für solche Fragestellungen und Probleme zu sensibilisieren.

Eine Lustreise war das ja nicht gerade, Sie saßen bis zu sieben Stunden im Bus?

Eine Lustreise war das in der Tat nicht, aber das war und ist ja auch nicht die Aufgabe eines Abgeordneten. Wir ­Parlamentarier wollten uns einen Eindruck der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Situation vor Ort machen. Man kann diese Reise also gut und gerne als Arbeitsreise bezeichnen. Und Arbeit darf ja auch mal Spaß machen.

Gibt es jetzt einen privaten Ausgleich für die Strapazen in den Pfingstferien?

Freiräume muss man sich immer mal schaffen, um einen Ausgleich zu haben. Diese Arbeitswoche war ja nicht mit der Rückkehr in Stuttgart zu Ende, sondern endete erst am Sonntag mit einem Termin in Schwäbisch Gmünd. Den Ausgleich habe ich mir für die zweite Pfingstwoche – ohne Terminvereinbarungen – vorgenommen.

Petitionsausschuss

Der Landtag von Baden-Württemberg beschreibt auf seiner Internetseite die Arbeit des Gremiums, das aus gewählten Abgeordneten besteht: "Aufgabe des Petitionsausschusses ist es, sich mit Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern zu befassen, die sich durch eine Landesbehörde ungerecht behandelt fühlen. Der Petitionsausschuss darf – im Unterschied zu den Gerichten – nicht nur die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Entscheidung überprüfen, sondern auch deren Zweckmäßigkeit." Jürgen Keck ist von der FDP-Fraktion in den Petitionsausschuss entsandt worden.