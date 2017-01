Radolfzell Es geht wieder los: Lustiges Gequake beim Pressehock der Froschenzunft weckt Vorfreude

S'goht degege: Beim Pressehock der Froschenzunft warben Gastgeber und Ortsteilzünfte für ihre Fasnachtsveranstaltungen

Auch wenn jegliche Büttenreden an diesem Abend fehlten und selbst der traditionelle "Sender freier Frosch" ausgeschaltet blieb, war die Stimmung im Froschenstüble grandios. Allein die närrischen Frotzeleien untereinander, angeheizt von den urfasnächtlichen Klängen des vollblütigen Hannoken-Sextetts unter Leitung von Dietmar Baumgartner, und die im gemeinsamen Takt scheppernden Klepperle lösten bei eingefleischten Narren Vorfreude auf die kommenden närrischen Wochen aus.

In gereimter Form begrüßte Froschen-Präsidentin Annette Wrzeszcz launig die närrische Schar und berichtete Wichtiges in eigener Sache: Nachdem die Zunft die vergangenen drei Jahre ihre Veranstaltungen im Scheffelhof abgehalten hatte, kehrt sie in ihre alte Heimat zurück und lässt die Ratoldushalle wieder als Narrenpalast aufleben. Veranstaltungen sind der Kinderball am 25., der Froschenball am Fasnachtssonntag, den 26., der Frühschoppen am Fasnachtsmontag, den 27. und das Damenkaffee am Fasnachtsdienstag, den 28. Februar.

Ein unverzichtbares Element beim Pressehock der Froschen ist das Hutfalten. Dabei bietet der SÜDKURIER der närrischen Hutmode immer wieder attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Mit extravaganten Papierkreationen bis hin zu den üblichen Schiffchen wurden die närrischen Häupter geziert. Gut behütet gaben die Vertreter der Zünfte anschließend ihre närrischen Programme bekannt. Einer der Höhepunkte sind der Nacht- und der Jubiläumsumzug anlässlich des großen Narrentreffens der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee vom 3. bis 5. Februar in Markelfingen, das die örtliche Seifensieder-Zunft zu ihrem 90.

Geburtstag ausrichtet. Doch auch die anderen Dörfer warten mit ureigenen Traditionen und Bunten Abenden zur Fasnacht auf. Neuigkeiten gab es aus Böhringen, wo in diesem Jahr ein närrischer Abend mit Bühnenprogramm und Tanz den traditionellen Narrenspiegel ersetzt und am Fasnachtsdienstag ein närrischer Kaffeeklatsch im Vereinshaus ins Leben gerufen wird.