Radolfzell Erster großer Blasmusik-Flashmob in Deutschland auf dem Radolfzeller Marktplatz

Etwa 340 Musiker motivierte die Radolfzeller Stadtverwaltung zur Teilnahme am Flashmob und stellt nach eigenen Angaben einen Rekord auf. Nach zehn Minuten ist die Blechblasaktion schon vorbei. Die Zuörer waren begeistert

Der Samstag des Blechfieber-Wochenendes stand ganz im Zeichen des Blasmusik-Flashmobs. Um zum 750-jährigen Bestehen der Stadt ein besondereres Ereignis präsentieren zu können, hatten sich die Kulturverantwortlichen der Stadt einen Flashmob ausgedacht, bei dem Radolfzell mit seinen zahlreichen Musikern glänzen konnte.

Und das gelang auf die beste erdenkliche Art und Weise. Rund 340 Blasmusiker der Region kamen auf dem Marktplatz zusammen, um unter der Anleitung des Dirigenten der Stadtkapelle, Kuno Rauch, nichts Geringeres als einen neuen Rekord aufzustellen. Denn einen ausgewiesenen Blasmusik-Flashmob hat es nach Kenntnis des Fachbereichs Kultur bei der Stadt Radolfzell noch nie in Deutschland gegeben. Mit der durchaus beachtlichen Anzahl von mehr als 300 Blasmusikern auf dem Marktplatz liegt die Latte für zukünftige Nachahmer deshalb hoch. „Das muss uns erst einmal jemand nachmachen“, konstatierte Christine Braun vom Kulturbüro im Vorfeld der Veranstaltung.

Die Choreographie des Ereignisses hatten manche der Musiker bereits am Freitag bei einer Trockenübung im Milchwerk geprobt. Bereits da ließ sich erahnen, dass das Ereignis ein eindrucksvolles würde. Und auch auf dem bis auf den letzten Platz mit Zuschauern gefüllten Marktplatz gelang das am Samstag hervorragend. Nach und nach füllte sich die Fläche des Platzes mit immer mehr Musikern, die sukzessive in das Stück einstiegen. Viel Zeit zum Genießen blieb den Beteiligten und mehreren hundert Zuhörern auf dem Marktplatz nicht. Nach rund zehn Minuten war das musikalische Ereignis bereits wieder beendet.

Mit der Avicis „Hey Brother“ hatte man eine gute Titelauswahl getroffen, die auch Generationen übergreifend funktionierte. Vom jüngsten Nachwuchsmusiker bis hin zum gestandenen Stadtkapellen-Mitglied hatten die Spielenden ihre Freude an dem Stück. Die übertrug sich auf die Zuhörer. Am Ende riss Kuno Rauch vor Freude über den gelungenen Flashmob die Arme in die Höhe und wurde anschließend von seinen Musikern mit mehreren Runden „Laola“ im Rund des Marktplatzes belohnt.

„Es hat alles wunderbar geklappt“, bilanzierte er im Anschluss gegenüber dem SÜDKURIER. Zusammen mit seinen Musikern kassierte Rauch für die schöne Aufführung einen kräftigen Applaus von den zahlreichen Zuschauern. Am Ende war der musikalische Kurzauftritt so schnell wieder vorbei, wie er um Punkt 16 Uhr begonnen hatte. Zuhörer und Aktive verließen den Platz Richtung Konzertsegel, wo der eigentliche Anlaufpunkt an dem Blechfieber-Wochenende zu finden war.

Am Abend mussten dann die Mitglieder der Stadtkapelle ein weiteres Mal zu ihren Instrumenten greifen. Dann fand auf der eigens für dieses Wochenende aufgebauten Bühne vor dem Konzertsegel ein komplettes Konzert der Stadtkapelle statt. Allerdings wollte das Wetter an dem Abend nicht so recht mitspielen. Gleich mehrfach sorgten Regenschauer für eine ordentliche Eintrübung des Musikgenusses. Einen Abend zuvor (der SÜDKURIER berichtete) herrschten noch ideale Bedingungen an gleicher Stelle, als Max Mutzke und die SWR Big Band die Radolfzeller Zuhörer mit ihrer Mischung aus Jazz, Soul, aber auch klassischen Big Band Elementen in Verzückung versetzten.

Etwas mehr Glück mit den Rahmenbedingungen hatten dann wieder die Bands, die am Sonntag auf der Bühne standen.

Das Wochenende

Die Musik-Veranstaltungen von Freitag bis Montag standen ganz im Zeichen der Blasmusik. Damit bedankt man sich von Seiten der Stadt Radolfzell bei den vielen Musikern (und hier im Speziellen bei den traditionell gut aufgestellten Blasmusikern) in Radolfzell. Mit rund 2000 Musikern bei 32 000 Einwohnern besitzt die Stadt eine außerordentliche hohe Dichte an Musikern, die in Vereinen aktiv sind. Das Blechfieber-Wochenende ist Teil des Veranstaltungs-Reigens, der im Rahmen des Stadtjubiläums in diesem Jahr stattfindet. (ja)