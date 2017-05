Radolfzell Erster Umwelt- und Klimaschutztag auf der Mettnau als Familienerlebnis

24 Partner haben das Programm für diesen Samstag zusammengestellt

Radolfzell – Als Projektmanager des Jubiläums 750 Jahre Stadt Radolfzell muss Martin Lang immer eine positive Botschaft auf Lager haben. Bei der Präsentation des Programms für den ersten Radolfzeller Umwelt- und Klimaschutztag am kommenden Samstag, 20. Mai, im Mettnaupark beanspruchte Martin Lang ein noch relativ kurzfristiges Phänomen des Jahres 2017 für sich: "Das Wetter wird immer besser."

Zumindest trockenes Wetter können die Veranstalter dieses allerersten Umwelt- und Klimaschutztags gebrauchen, ist er doch als Natur- und Familienerlebnis auf der Mettnau geplant. 24 Vereine, Einrichtungen und Unternehmen beteiligen sich am Programm im Mettnaupark rund um den Ruderclub Undine, darunter die Feuerwehr, Natur- und Umweltschutzverbände und die Mettnaukur. Hauptattraktion für Familien ist der Kinder-Erlebnisparcours. An verschiedenen Stationen können Kinder in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Erlebnisse, Eindrücke und Informationen über Zusammenhänge in der Natur sammeln (siehe Erklärstück unten).

Für Oberbürgermeister Martin Staab war es selbstverständlich, im Jubiläumsjahr etwas zu diesem Thema zu machen: "Wir wollen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz noch aufgeschlossener werden." Ihn freue es, dass auch zu diesem Programmpunkt des Stadtjubiläums ganz viele Partner mitmachen würden. Mehr als 50 Prozent der Flächen auf der Gemarkung Radolfzell seien als Schutzzonen ausgewiesen. "Dazu haben wir das längste begehbare Ufer am Bodensee." Auf diese Dinge wolle man mit dem Natur- und Familienerlebnis Mettnau aufmerksam machen. "Das versuchen wir in Form von spielerischen Möglichkeiten gerade den Kindern näher zu bringen", sagte Staab bei der Präsentation.

Damit der ganze Tag nicht zu bewegungsarm bleibt, baut die Jugendfeuerwehr Radolfzell ein Wasserballspiel mit dem Feuerwehrschlauch auf. Der Ruderverein Undine hat ab 14 Uhr Schnupperrudern, die Bodensee-Kanu-Tours Schnupperpadeln ab 11 Uhr im Programm. Das Café Connect organisiert ein sogenanntes "Bubble Soccer", ein Fußballspiel in Riesenbällen mit einem ganz normalen Ball. Der Tennisclub baut ein Spiel- und Geschicklichkeitsparcours auf, den es mit einem Tennisschläger zu bewältigen gilt.

Falls sich jemand auf den Wiesen des Mettnauparks über hohes Gras wundern sollte, auch das sei Absicht nicht Nachlässigkeit, versicherte OB Staab: "Wir lassen an manchen Stellen bewusst das Gras stehen, damit dort Kleinstlebewesen einen geschützten Platz finden können."

Drei Punkte zum Erlebnistag auf der Mettnau

Was das Natur- und Familienerlebnis Mettnau am Samstag, 20. Mai, im Programm hat