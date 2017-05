Radolfzell Erst Fahrerflucht, später ein Sturz: Betrunkener hat zwei Unfälle mit seinem Fahrrad

Ein Fahrradfahrer, der mit 1,6 Promille unterwegs war, hat am Montag erst eine Schranke bei Güttingen beschädigt und Unfallflucht begangen und ist später in Radolfzell von seinem Rad gestürzt.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der man erst beim zweiten der beiden Vorfälle auf. Eine Zeugin beobachtete, dass der Betrunkene gegen 15.15 Uhr in der Schützenstraße von seinem Fahrrad fiel. Sie verständigte den Rettungsdienst, doch der musste nicht eingreifen, weil dem Mann bei seinem Sturz nichts passiert war. Eine ebenfalls gerufene Polizeistreife veranlasste nach einem Atemalkoholtest eine ärztliche Blutentnahme bei dem Radfahrer mit dem hohen Promillewert. Im weiteren verlauf der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann an der Zufahrt zum Buchensee bei Güttingen nahezu ungebremst gegen eine Schranke gefahren war und sie dabei zu Bruch gegangen war. Erst hatte sich jedoch nicht um den Schaden, der rund 200 Euro beträgt gekümmert und war einfach weitergefahren. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie der Fahrerflucht am Buchensee verantworten.