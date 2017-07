Radolfzell Erneut Ärger im Stadtgarten: Unbekannte werfen Scheiben ein und beschädigen Mauern

Die Radolfzeller Stadtverwaltung plädiert für einen kommunalen Ordnungsdienst, nachdem Unbekannte erst Mai und nun im Juli Schäden verursacht haben. Es gab jüngst eingeworfene Scheiben, Graffitis an Hauswänden und Schäden an der frisch sanierten Stadtmauer.

Basil Al-Doori ist verunsichert. Obwohl ihm die Polizei gesagt hat, er solle das "nicht persönlich" nehmen, versteht er nicht, wieso gerade sein Friseursalon Ziel der Aggression wurde. Wahrscheinlich liege es einfach an der Lage direkt am Stadtgarten, der in diesem Sommer zum Treffpunk verschiedener Gruppen geworden ist, hätten die Beamten gesagt. Unbekannte haben Anfang der Woche nach Ladenschluss eine Scheibe in Al-Dooris Geschäft eingeworfen. Die Scheibe war doppelt verglast und anhand der Spuren könne man sehen, dass mehrmals auf sie geworfen wurde. "Aber niemand ist eingebrochen, hier gibt es auch nichts zu holen", sagt der Friseurmeister verwundert. Der Ärger bleibt und die Unsicherheit auch.

Nach der jüngsten Berichterstattung im SÜDKURIER Ende Mai sei es eine Weile lang ruhig geblieben, berichtet auch Zika Bibulovic, Inhaber des Hotel am Stadtgarten. Damals hatten sich Anwohner des Parks über die massive Lärmbelästigung im Stadtgarten beschwert, Hotelgäste hätten die Polizei gerufen oder seien gleich ganz abgereist. Nach einer kurzen Pause sei die Situation heute jedoch wie vor zwei Monaten, berichtet der Hotelier, der sich mit einer schriftlichen Beschwerde an die Stadt Radolfzell wenden will. Eine Hauswand wurde mit Graffitis beschmiert, die frisch sanierte Stadtmauer ist von Besuchern des Stadtgartens beschädigt worden. Die Stadtverwaltung hat Strafantrag gestellt.

Polizei und Stadtverwaltung sehen ihre Möglichkeiten, die Lage am Stadtgarten in den Griff zu bekommen, als begrenzt an. Gemeindevollzugsdienst und Polizei hätten soweit möglich ihre Präsenz durch erhöhte Streifenfrequenz verstärkt, teilt Nicole Stadach, Pressesprecherin der Stadt mit. Eine permanente Überwachung sei allerdings nicht leistbar. Auch sei der Handlungsdruck nicht nur im Stadtgarten, sondern auch am Seeufer groß. Die Stadtverwaltung habe dem Gemeinderat bereits vor zwei Jahren einen kommunalen Ordnungsdienst vorgeschlagen, so Stadach weiter. Eine positive Beschlussfassung, wie in Konstanz kürzlich gefasst, liege in Radolfzell noch nicht vor, was auch Oberbürgermeister Martin Staab ausdrücklich bedauere. Das Abschließen der Stadtgarteneingänge halte die Stadtverwaltung für keine effektive Lösung. "Die Mauer und das Tor können einfach überstiegen werden", so Stadach. Zudem führe das Abschließen des Stadtgartens zu keiner anderen Rechtslage – mit der Beschilderung, dass der Stadtgarten geschlossen sei, könne das Eindringen gleichermaßen durch die Polizei geahndet werden.

Das sieht Willi Streit, Leiter des Polizeireviers Radolfzell, etwas anders. Durch ein abgeschlossenes Tor sei die Rechtslage eindeutiger. Wer dann im Stadtgarten sei, also absichtlich über eine Mauer geklettert ist, habe klar gegen das Gesetz verstoßen. Ist das Tor geöffnet, müsse man ein widerrechtliches Eindringen nachweisen. Ein Schild könne auch überlesen werden, Besucher können von Öffnungszeiten nichts gewusst haben. Die Strafverfolgung sei so schwieriger. Für die Beamten wäre ein abgeschlossener Stadtgarten eine Erleichterung, sagt Streit.

Alkoholverbot

Die baden-wüttembergische Landesregierung hatte im Juni ein neues Sicherheitspaket auf den Weg gebracht. Diese Gesetzeslage könnte die Grundlage für ein Alkoholverbot auf Plätzen schaffen. Wie Nicole Stadach von der Pressestelle der Stadt Radolfzell mitteilt, werde man prüfen, ob die gesetzlichen Veränderungen gegeben wären, Alkohol auch auf Radolfzeller Plätzen zu verbieten. (ans)