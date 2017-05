Die Sozialabgaben-Ermittlungen abgeschlossen, die Nachzahlungen geleistet – nun gibt es beim FC 03 Radolfzell nach einem heilsamen Schock neuen Optimismus.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Fußballclub Radolfzell wegen des Verdachts auf Vorenthaltung von Sozialabgaben ist abgeschlossen. Das vom Club ausgelobte Prämien-System für erfolgreiche Spieler hätte ab einer Höhe von 450 Euro über eine Lohnabrechnung als Mini-Job abgerechnet werden müssen, erläuterte der für die Finanzen zuständige Vorstand Karl Beierer in der Hauptversammlung des Clubs. Mit Hilfe eines Privatkredits von vier Mitgliedern hat der Verein seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Versicherungsträger in Höhe von rund 58 000 Euro abgegolten. Fast zwei Jahre lang paralysierte das Verfahren den Verein, bei dem noch drei Zivilklagen anhängig sind. Doch der FC entsteigt wie ein Phönix der Asche. Die erste Mannschaft ist nach nur einer Saison wieder in die Verbandsliga aufgestiegen. Der Club möchte sich nach dem abgeschlossenen Verfahren von Grund auf neu aufstellen und denkt auch über einen Neubau des Clubhauses nach – all das ist die Chronik eines heilsamen Schocks.

"Die Zollfahndung ist für den FC Radolfzell erstmal erledigt. Die Zahlungen wurden alle geleistet", informierte der Vorsitzende Oliver Preiser die Mitglieder in der Versammlung des Clubs. Mitte 2015 erfuhr der Verein von einem Ermittlungsverfahren bei einem Singener Fußballverein. Karl Beierer war davon überzeugt, dass die Transparenz dessen, was der Verein aufgebaut hatte, gegeben und in der Buchhaltung erfasst war und dass der FC für eine Prüfung gut gerüstet gewesen wäre. "Das war eine gewaltige Fehleinschätzung meinerseits", räumte der für die Finanzen zuständige Vorstand ein. Die Prüfung des Finanzamtes ergab, dass eine Putzfrau nicht über einen Minijob abgerechnet wurde und ein Jugendtrainer über einen Vertrag 160 Euro mehr bekam. Beide Punkte hätten ausgereicht, ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Konstanz zu erwirken, machte Beierer das Verfahren transparent.

Am 16. September 2015 durchsuchte das Hauptzollamt die Geschäftsräume und vereinnahmte sämtliche Buchhaltungen auf dem PC. Eine zweite Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung habe weitere Nachzahlungen ergeben, so Beierer. Der Finanz-Vorstand zeigte sich irritiert, dass zwei öffentliche Instanzen zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen waren. Für ihn sei das ein Indiz für die komplexen Anforderungen, denen Vereine unterworfen seien. Die Komplexität der Regelungen erfordere einen enormen Aufwand an Schulungen und Ressourcen. "Wenn ein Verein sich nur noch schwerpunktmäßig mit komplexen Regelungen beschäftigt, dann verliert er die Kraft, Wertschöpfungen zu generieren", so sein Fazit. Unter Wertschöpfung versteht Beierer die Jugendarbeit und die Ausbildung aktiver Spieler und Leiter. Würde die Wertschöpfung misslingen, so laufe sich der Verein tot.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss gegenüber dem Vorjahr mit einem Gewinn von nahezu 6800 Euro ab. Die Einnahmen von rund 289 000 Euro generieren sich zu fast gleichen Teilen aus den Veranstaltungen, den Spenden und Mitgliedsbeiträgen und zu einem bedeutsamen Teil aus Mitteln der Sponsoren. An Personalkosten gab der Verein rund 121 000 Euro aus. Die Ausgaben für Miete, Pacht und Energie beliefen sich auf mehr als 50 000 Euro. Allein die Stadt Radolfzell erhielt rund 12 000 Euro an Körperschafts- und Gewerbesteuer. Anlass genug für den einstimmig wiedergewählten und im Amt bestätigten Finanz-Vorstand, zu versuchen, die Steuerlast für den Verein möglichst klein zu halten.

Michele Angilletta leitet das Marketing des FC. Sein Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit zu erhalten – vornehmlich durch Sponsoren. Auf der Versammlung stellte er ein neues Konzept als Anreiz für potentielle Sponsoren vor. Angelehnt an das Duale System der Ausbildung, wolle der Verein Unternehmen unterstützen, gutes Personal und Auszubildende zu finden. Gute Sportler könnten später im Beruf Führungsaufgaben und Verantwortung übernehmen, erläuterte Preiser das Konzept. Doch dazu bräuchte der Verein eine neue Infrastruktur mit dem Bau eines neuen Clubheims, das genau diesen Anforderungen entspräche. "Wir müssen innovativ und kreativ sein und anders als andere", so Preiser: Nur dann habe der Verein langfristig die Chance, dass er sehr gut ausgebildete Fußballer bekomme. Und die Sponsoren bekämen sehr gut vorbereitete Mitarbeiter für ihre Firmen.

Personelles