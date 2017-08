Radolfzell Erlebnissamstag "Ente Ahoi": Mitfiebern beim großen Radolfzeller Entenrennen

Der Erlebnissamstag zog Besuchermassen in die Radolfzeller Altstadt. Es gab vor dem und rund um das Entenrennen viele Mitmachaktionen, eine Autoausstellung und Musik.

Tierische Erlebnisse gab es am Samstag in Radolfzell. Die Aktionsgemeinschaft Radolfzell und die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH hatten zum Erlebnissamstag "Ente Ahoi" eingeladen. Dazu gab es über den gesamten Innenstadtbereich verteilt Mitmachaktionen für Kinder. Vor allem aber das Entenrennen in der Schützenstraße zog scharenweise junge Familien an. Dort konzentrierte sich insbesondere am Nachmittag das Geschehen. Die Vorläufe für das Entenrennen fanden von 14 bis 16 Uhr jeweils halbstündlich statt. Und zu genau diesen Zeiten säumten jeweils mehrere hundert Menschen den Verlauf der rund 180 Meter langen Wasserrutsche, auf der sich jeweils 300 Plastikenten packende Rennen gegeneinander lieferten. Schließlich galt es, einen der begehrten Startplätze für den Finallauf des Rennens um 16.30 Uhr zu ergattern.

Für die nötige Spannung bei den Läufen und jede Menge Unterhaltung sorgte Dampfplauderer Michael Fleiner. Der schien über den Zeitraum von rund drei Stunden praktisch ohne Punkt und Komma zu reden, singen und zu kalauern. So mancher im Publikum fragte sich da schon einmal, ob der Mann überhaupt noch Luft holen muss. Keine Idee und kein Anlass war Fleiner zu krude, um nicht in seine Kommentierung mit aufgenommen zu werden. In jedem Fall stieg die Stimmung durch seine Dauerbeschallung im Bereich der Entenrennstrecke enorm.

Am Ende des Tages durften sich 30 Besitzer der insgesamt 1400 Plastikenten über einen der Preise freuen, die für die schnellsten Rennenten ausgelobt waren. Dabei hätte man zusätzlich einen Wettbewerb für die schönste Ente ausschreiben können. Viele der gelben Kunststoffenten waren im Vorfeld oder während des Veranstaltungstages individuell von ihren Besitzern gestaltet worden. Mal mit Flügeln versehen, mal mit Pailletten besetzt oder einfach nur schön bemalt kamen sie daher. Für Barbara Burchardt, die die Idee des Entenrennens vor neun Jahren ins Leben gerufen hatte, war vor allem die große Resonanz der Besucher der beste Beweis für den Erfolg der Veranstaltung: "So viele Leute wie heute waren noch nie im Zielbereich. Jetzt hat sich die Veranstaltung wirklich etabliert."

Das Treiben hatte bereits am Vormittag begonnen, als die Mitmachstationen um 10 Uhr eröffnet wurden. So manche Familie ging schon früh auf die Rundreise zu den insgesamt zehn Stationen. Schließlich galt es ein Belohnung in Form einer Eiskugel zu sichern, wenn man mindestens acht Stationen absolviert hatte. An denen war vor allem Geschicklichkeit gefragt. Mal musste man mit einem Staubsauger Bälle in einen Korb schießen, mal galt es, Enten zu fischen. Sehr beliebt war das Wildcard-Entenangeln auf dem Seetorplatz , wo man sich einen direkten Startplatz für den Finallauf des Entenrennens angeln konnte. An anderer Stelle war dann eher etwas für die Erwachsenen geboten. Auf dem Marktplatz gab es die Oldtimer der Citroen 2 CV oder Auftritte der Band Veteranilli.

Die Rennstrecke

Das Entenrennen am Erlebnissamstag "Ente Ahoi" wäre ohne die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell gar nicht denkbar. Sie legt den Parcour in der Schützenstraße seit neun Jahren an und hat die eigene Arbeit dabei immer mehr perfektioniert. In diesem Jahr zum Beispiel wurden erstmals einzelne Steine in das blaue Band aus Folie gelegt. Auf diese Weise ergaben sie immer wieder neue Strömungsverhältnisse. Für die Feuerwehr waren diesmal Nick Kruel, Robert Baldauf, Frank Renz, Christian Becker und Philipp Kille im Einsatz. (ja)