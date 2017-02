Radolfzell Entwurf von Robert Seyfried kommt aufs Titelblatt der Radolfzeller Narrenzeitung

Seit 40 Jahren hockt der Kappedeschle auf seinem Brunnen, jetzt kommt der Entwurf für die Figur aufs Titelblatt der Narrenzeitung

Radolfzell – Die gut abgängige Narrenzeitung der Narrizella Ratoldi hat seit dem Erscheinen 1964 Kunstgeschichte geschrieben. Viele bekannte Künstler aus der Region haben das Titelbild für "de Kappedeschle" gemalt: Lothar Rohrer, Bruno Epple, Heiko Haschlar, Peter Möhrle, Michael Fuchs, Christian Dierks oder Schlegelebeck. Jetzt hat Kappedeschle-Macher Lothar Rapp den Entwurf für den Kappedeschle-Brunnen aufs Titelblatt gehoben, er ist von dem Bohlinger Bildhauer und Grafiker Robert Seyfried gezeichnet worden. Für Rapp ein unbedingtes Muss, wie er beim Andrucksfest in der Druckerei Zabel erläuterte: "Ich habe den Original-Entwurf von Robert Seyfried genommen, weil der Kappedeschle auf dem Brunnen 40 Jahre alt ist."

Das Titelblatt ist gelungen, doch Zeitungsmacher Lothar Rapp ist nicht ganz zufrieden, er leidet unter akutem Textmangel: "Alle schicken mir Bilder, aber kaum einer Geschichten." So habe Stadtrat Christof Stadler von einer Wanderung über die Höri mit dem Smartphone ein Bild von einem Pferd am Gatter mit der Bildunterschrift geschickt: "Kappedeschle sollte man sein." Das reicht Rapp nicht, er hätte künftig wieder gerne mehr Text: "Bitte an die E-Mail-Adresse kappedeschle@narrizella-ratoldi.de."

Trotz des raren Textangebots hat Rapp die Seitenzahl erhöht: "Jahrelang habe ich 64 Seiten gemacht, jetzt sind es 74." Und die seien gut gefüllt, wie Narrizella-Präsident Martin Schäuble der ganzen Kappedeschle-Mannschaft um Lothar Rapp, Peter Zabel, Carmen Aschinger und Rainer Alferi bestätigte. Der Kappedeschle setze in der Region Maßstäbe. Dafür brauche es viele Helfer: "Das Team macht es, ich bin stolz auf dieses Narrizella."

Schäuble setzt weiterhin auf eine gute Abgängigkeit des Kappedeschle: "Die Narrenzeitung ist ein wichtiges Element für die Finanzierung." 2,99 Euro kostet sie im 49. Jahrgang. Der Preis für die 50. Auflage steht noch nicht fest, der Wunsch von Lothar Rapp an seine Leser schon: "Sammeln Sie Anekdoten und schicken Sie diese an mich."