Radolfzell Entspannung auf Tennisclub-Versammlung: Verein muss nicht von seinem Grundstück

Freude mit Ungewissheit: Der TC-Radolfzell muss nicht für die Erweiterung der Hermann-Albrecht-Klinik auf der Mettnau Platz machen, aber die Standortfrage für die Klinikerweiterung ist noch offen. Bürgermeisterin Monika Laule war in der Hauptversammlung des TC und sprach über das Thema.

Radolfzell – Erleichterung beim Tennisclub Radolfzell: "Die Kuh ist vom Eis", sagte der Vorsitzende Matthias Baumann auf der Jahreshauptversammlung zu den 50 Mitgliedern im Vereinsheim. Laut Masterplan der Stadt hätte der TC mit den Tennisplätzen und dem Vereinsheim einer geplanten Erweiterung der Hermann-Albrecht-Klinik weichen sollen. Das brachte Mitglieder, Bürger und manche Gemeinderäte so auf die Barrikaden, dass der Gemeinderat diese Entscheidung am Dienstag in der Sitzung gekippt hatte.

Dennoch stand die Frage "Wie gehen wir mit den Erweiterungsplänen der Stadt um?" immer wieder an diesem Abend im Raum. Auch die Pächter können weiterhin das Vereinsheim betreiben. Offen bleibe, so Bürgermeisterin Monika Laule, die Standortfrage der Klinik-Erweiterung. Als Ehrengast eingeladen, erklärte sie in der TC-Versammlung, der Gemeinderat wolle alternative Planungen prüfen. Wo die Klinik erweitert werden solle, werde frühestens in sechs Monaten entschieden. Sie lobte das faire und auch – im übertragenen Sinn – sportliche Engagement des Tennisclubs.

Nun sucht der TC Verbündete, um sich bei den Verhandlungen besser positionieren zu können. Ein leichtes Unterfangen für den Club, da auf der Mettnau viele Interessen zusammenkommen. Ein schweres Unterfangen für die Verhandlungen, die damit länger, weil komplizierter und teurer werden könnten, aber unter dem Strich lohnenswerter wären. Große Veränderungen in einem so sensiblen Gebiet, wie es die Mettnau ist, erfordern sehr viel Fingerspitzengefühl.

Im Rückblick auf das Jahr 2016 war es im TC ansonsten ein ruhiges Jahr. Im Sommer war ein Schülerferienprogramm für Fünft- und Sechstklässler gestartet, das 2017 weitergehen soll. Die Pachtverträge mit der Stadt laufen bis 2020 – eine angedachte Kooperation mit dem TC Rebberg wird es nicht geben. Am 9. April wird das Eröffnungsturnier stattfinden. Laut Schatzmeister Karl Eidel besitzt der Verein ein Vermögen von 30 000 Euro. Damit käme ein Umzug, der 150 000 bis 200 000 Euro kosten würde, nicht in Frage. Selbst wenn bei dem neuen Programm für Mitgliedergewinnung weitere Radolfzeller Bürger Clubmitglieder würden, reichten deren Beiträge nicht aus, um die Kosten zu decken.

Geehrt wurden an dem Abend unter anderem Susann Göhler-Krekosch für ihre 30-jährige Mitgliedschaft. Sie hatte sich auch als Gemeinderätin für den TC eingesetzt und wünscht sich, mit der Kur zusammen zu arbeiten. Die Integration der tennisspielenden Kurgäste sei schon lange ein Thema und auch eine Bereicherung für den Club, so Breitensportvertreterin Doris Freitag.

Der TC Radolfzell

Seit 1925 gibt es den den Tennisclub Radolfzell und seit 1938 ist er an seinem jetzigen Ort auf der Mettnau beheimatet. Das Vereinsheim mit Gastronomie existiert seit 1970. Mit der Stadt laufen noch bis 2020 Pachtverträge. Der Club hat 400 Mitglieder. Die erste Damenmannschaft spielt derzeit in der Bundesliga. Matthias Baumann ist Vorsitzender. Norman Bingeser, sein Stellvertreter, ist zuständig für Sportangelegenheiten. Schatzmeister ist Karl Eidel, Schriftführerin ist Doris Wankmüller-Hildenbrand.(chg)