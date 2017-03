Radolfzell Entlaufener Hund: Kleine Trixie wird schmerzlich vermisst

Die Mischlingsdame Trixie ist ihrer Besitzerin am Rosenmontag am Surfplatz in Radolfzell entwischt. Seitdem wird sie gesucht. Kann jemand Trixie den Heimweg zeigen?

Ein Hundeleben kann höchst unterschiedlich verlaufen. Als bester Freund des Menschen mussten Hunde schon einiges ertragen. So wurde zum Beispiel die Mischlingshündin Laika als erstes Lebewesen 1957 von der russischen Raumfahrtbehörde im Rahmen der Mission Sputnik 2 ins All befördert. Ohne Rückfahrticket versteht sich. Dass Hunde solch verhalten nicht krumm nehmen, zeigt die rührende Geschichte des Akita-Rüde Hachiko aus dem Jahr 1923. Selbst dem Tod seines Herrchens riss Hachiko seinen neuen Besitzern aus und wartete wie gewohnt an der Bahnhofhaltestelle auf ihn. So wie er es die Jahre zuvor getan hatte.

So viel Treue und vor allem auch Erinnerung an den Heimweg, wünschen sich derzeit auch Eva Witte und ihr Sohn Carsten Läufer aus Radolfzell, die gebangt auf die Rückkehr ihrer kleinen Hündin Trixie hoffen. Die possierliche Mischlingsdame ist bei einem Spaziergang am Rosenmontag, also schon vor über einer Woche, am Surfplatz entwischt und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Trixie ist knapp über ein Jahr alt, hat hellbraunes Fell am Bauch und dunkelbraunes am Rücken. Das Foto unten zeigt das Tier noch als kleinen Welpen, viel größer als eine Katze sei sie allerdings auch heute nicht, nur das Fell ist etwas länger geworden, berichtet Carsten Läufer, der die Hündin mit Flugblättern sucht. Trixie ist gechipt, sterilisiert und laut ihrer Besitzerin sehr zutraulich und freundlich. Auch hebt Trixie beim Laufen manchmal das hintere linke Bein. Eva Witte und Carsten Läufer hoffen noch immer auf ihre eigene kleine rührende Geschichte, die ihnen den Hund zurückbringt.



Wer Hinweise hat, Trixie gesehen hat oder sogar bei sich aufgenommen hat und ihr den Weg nach Hause zeigen möchte, kann sich entweder unter der Telefonnummer (0 61 90) 93 73 00 unter Nennung der Suchdienstnummer S2246426 melden oder mit einer E-mail an anna-maria.schneider@suedkurier.de