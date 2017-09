Radolfzell Energiewende liegt in Bürgerhand

Die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion der Umweltverbände Nabu und BUND im Milchwerk ging tief ins Detail der Energiewende und Klimapolitik.

Radolfzell – Stillstand statt Aufbruch. So beschreiben die beiden Umweltverbände BUND und Nabu den Stand der Energiewende in Deutschland. Wie der Klimawandel gestoppt werden kann, wollten die Verbände im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Milchwerk erörtern. Unter dem Titel "Energiewende braucht Rückenwind" kam eine hochkarätige und sehr fachkundige Gesprächsrunde zusammen. Keine klassische Wahlkampf-Veranstaltung, sondern ein Fachgespräch zum Thema Energiewende, darauf hatten die Organisatoren Wert gelegt. Neben den beiden Präsidenten Olaf Tschimpfke vom Nabu und Hubert Weigert, BUND, stellten sich auch Vertreter der aktuellen Bundesregierung den Fragen von Moderatorin Dagmar Dehmer, Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel. Darunter Andreas Jung (CDU), Beauftragter für Klimaschutz in seiner Fraktion und Bundestagskandidat im Kreis Konstanz, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), Parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aus dem Kreis Waldshut und Simon Pschorr (Die Linke), Bundestagskandidat aus dem Kreis Konstanz, der kurzfristig für die verhinderte Claudia Haydt, Bundestagskandidatin aus dem Bodenseekreis, eingesprungen war. Der Vertreter der Grünen-Fraktion, Oliver Krischer, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender und politischer Koordinator des Arbeitskreises Umwelt und Energie aus dem Wahlkreis Düren (NRW), kam mit etwa einer Stunde Verspätung an. Er stand im Stau.

Gleich zu Beginn kündigte Dagmar Dehmer, die 2010 den Deutschen Umweltmedienpreis bekommen hatte, an, es werde eine sehr anspruchsvolle Debatte geben. Und so war es auch. Für umweltpolitisch Unkundige war die Diskussion schwer zu verstehen, sie ging sehr ins Detail der Gesetzgebung zum Klimaschutz und Förderprogramme für Erneuerbare Energien. Die Diskussion war in mehrere Teile gegliedert: Bürgerenergie, Energieeffizenz und der naturverträgliche Ausbau erneuerbarer Energien.

Nabu-Präsident Hubert Weiger, diesjähriger Träges des Deutschen Umweltpreises, sprach sich für Bürgerenergie aus. Die Energiewende sei in seinen Augen eine Erfolgsgeschichte, bereits jetzt beziehe man ein Drittel des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen und die Hälfte davon sei durch Bürgerprojekte generiert. Dieses Engagement gelte es auch politisch zu stärken, so Weigert. Andreas Jung erklärte, die Energiewende sei nur mit einer großen Bürgerbeteiligung zu stemmen. Um das weiter zu unterstützen, müssten das Genehmigungsverfahren für Bürgergenossenschaften, wie es sie zum Beispiel beim Betrieb von Windkraftanlagen gibt, vereinfacht und verkürzt werden. Simon Pschorr wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die staatliche Genossenschaftförderung keine "verkappte Kapitalanlage von großen Konzernen" werden sollte. Er kritisierte, dass Energiekonzerne unter den Deckmantel der Bürgerbeteiligung einen Großteil an Fördergeldern abschöpften. Ebenfalls forderte er einen höheren Preis für Stromeinspeisung aus privaten Solaranlagen. Dieser sei aktuell so gering, dass es kaum einen Anreiz gebe, sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach zu stellen. Die Linke wolle die Konzerne mehr in die Pflicht nehmen.

Davor warte Rita Schwarzelühr-Sutter. Große Industrie- und Energiekonzerne seien Arbeitgeber und für eine Region elementar wichtig. "In Singen gibt es das Sprichwort Wenn die Alu eine Erkältung hat, hustet die ganze Stadt." Andreas Jung stimmte ihr zu, man müsse die Konzerne in Stufen zu mehr Effizienz führen. In fast allen Klimafragen waren sich Jung und Schwarzelühr-Sutter einig. Dennoch suchte der CDU-Kandidat die Abgrenzung. "Eigentlich wollen wir die große Koalition auflösen, auch wenn es jetzt gerade nicht so rüber kommt", sagte er mit einem Lachen.

Das Thema Bürgerenergie beschäftigte auch die Zuhörer. In einer Fragerunde schlug Jörg Dürr-Pucher, Präsident der Bodensee-Stiftung, eine höhere Förderung zur Gründung von Genossenschaften gerade am Anfang vor. Dies sei notwendig, weil seiner Ansicht nach gerade Bürgergenossenschaften schwierige Windkraftprojekte zugesagt bekommen und das Geld oft für den Start fehle. Jana Akyildiz, Vorsitzende der Grünen in Rielasingen-Worblingen, wollte wissen, wieso es im Kreis Konstanz gerade einmal drei Windkrafträder gebe. Sie bedauerte, dass nicht alle Bundestagskandidaten anwesend seien, um dieses Thema zu erörtern. Die FDP und AfD wurden bewusst nicht eingeladen, weil sie nicht Teil der Bundesregierung der letzten vier Jahre waren, wie Dagmar Dehmer erklärte.

Im zweiten größeren Diskussionsblock ging es um energieeffizientes Sanieren. Hier sprachen sich alle, mittlerweile vollzähligen, Vertreter der Politik für eine gerechtere Verteilung der Kosten bei einer Sanierung aus. Hierbei dürfe man den sozialen Aspekt nicht vernachlässigen, wie Nabu-Präsidenten Olaf Tschimpke erklärte. Vermieter dürften die Kosten einer energetischen Sanierung noch vollständig auf den Mieter umwälzen, aber sanieren müssten sie dennoch. Oliver Krischer forderte, einen Preis für CO 2. Wer mit seiner Wohnung den Ausstoß von CO 2 sparen könne, solle Steuererleicherungen bekommen. "Es ist kein leichtes Thema, aber Sanieren braucht eine neue Anreizstruktur", sagte er. Auch das Verfahren müsse einfacher werden. Rita Schwarzelühr-Sutter sprach sich für mehr Quartierlösungen aus. Nur Häuser zu dämmen würde nicht genügen. Zumal sie seit dem Hochhausbrand in London eine gewisse Zurückhaltung bei den Hausbesitzern spüre, in eine neue Dämmung zu investieren. Andreas Jung setzte auf eine qualifiziertere Energieberatung. Und Pschorr wollte eine faire Verteilung der Sanierungskosten auf alle Beteiligten.

Organisiert wurde die Podiumsdiskussion "Energiewende braucht Rückenwind" von den Bundesverbänden des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Eine ähnliche Veranstaltung zum Thema "Die Zukunft der Agrarpolitik nach der Bundestagswahl" fand Ende August in Hannover statt.

