Radolfzell Elternkreis hilft Eltern drogenabhängiger Jugendlicher

Wird das Kind drogenabhängig, kämpfen Eltern mit Scham, Sorgen und Selbstzweifel. Im Elternkreis finden sie Verständnis und treffen Gleichgesinnte

Radolfzell – Gleich nach der Begrüßung platzt es aus ihr heraus. "Ich komme einfach nicht mehr an sie heran", schluchzt die ältere Dame aus dem Hegau. "Ich wollte gar nicht weinen", entschuldigt sie sich schnell. Sie erzählt von ihrer Enkelin, die sie seit dem Freitod der Mutter aufgenommen hat, und mit der sie nicht mehr zurecht kommt. Sie verschwinde nachts, bleibe tagelang weg, konsumiere Drogen und treibe sich mit zwielichtigen Leuten herum. "Schlagartig war das liebe Mädchen von früher weg", beschreibt sie die Entwicklung. In der Runde nickende, verständnisvolle Gesichter. Der Elternkreis drogengefährdeter und drogenabhängiger Jugendlicher hat viele solche Geschichten gehört. Solche und noch schlimmere. Einmal im Monat treffen sich betroffene Eltern und Großeltern in Radolfzell, um über ihre Situation zu sprechen.

Zita Wirsch aus Rielasingen leitet den Elternkreis Singen-Radolfzell-Konstanz und gibt damit Eltern Gelegenheit, mit anderen Menschen zu reden, die die eigene Situation genau kennen. "Man kann über das drogenabhängige Kind nicht mit den Nachbarn sprechen und auch die beste Freundin weiß irgendwann nicht mehr weiter", sagt Wirsch. Alles was in der Runde besprochen wird, bleibt auch dort, Verschwiegenheit ist eine Grundvoraussetzung dieser Treffen. Man begrüßt sich mit Vornamen, ist gleich per Du. Die Namen der betroffenen Eltern spielen auch für diesen Artikel keine Rolle, sie wollen anonym bleiben. "Wichtig ist, endlich verstanden zu werden", so Zita Wirsch.

Da der Elternkreis das einzige Angebot im Kreis Konstanz ist – das nächste dieser Art gibt es in Villingen – kommen die Teilnehmer aus der ganzen Region. Vielen fällt der Weg in die Selbsthilfegruppe schwer, doch der Leidensdruck auf Eltern, die ihr Kind nicht mehr wiedererkennen, ist enorm groß. Darüber berichtet ein Ehepaar aus Konstanz. "Als ich von diesem Elternkreis erfahren hatte, hab ich mich richtig drauf gefreut endlich mit Leuten reden zu können, die das selbe durchgaben wie ich", berichtet die Mutter. Ihr Sohn habe mit 14 Jahren mit dem Konsum von Cannabis angefangen, sei aber bald auf härtere Drogen umgestiegen. Jahre der Verzweiflung hat das Paar hinter sich. Bis sie ihren Sohn endgültig vor die Tür gesetzt haben. "Das war eine so schwere Entscheidung, aber am Ende hieß es: Er oder ich", berichtet sie. Heute – Jahre später – sei der Kontakt zum erwachsenen Sohn besser. Er hat erfolgreich eine Lehre absolviert und kommt in seinem Leben gut zurecht. Das Paar kommt noch immer zu den Treffen. "Wir haben schon so viel miteinander erlebt, da möchte man wissen, wie es bei den anderen läuft und anderen Eltern helfen", sagt sie.

Seit zwölf Jahren ist auch eine Mutter aus Radolfzell dabei. Ihr geben die Treffen Kraft, die sie dringend braucht. Ihre Tochter ist heroinabhängig und seit Jahren im Methadon-Substitutions-Programm. Durch die Ersatzdroge können ihre Tochter den Alltag bewältigen, berichtet sie. Schließlich sei ihre Tochter mittlerweile selbst eine Mutter. Der heute Dreijährige habe jedoch keinen guten Start ins Leben gehabt. Gleich nach seiner Geburt musste er einen kalten Entzug durchstehen. Die Tochter sei erneut schwanger, das noch ungeborene Mädchen werde ebenfalls in den Entzug müssen. Ihren Enkel sieht sie alle paar Wochen, er sei gesund und munter, erzählt die Radolfzellerin. Das selbe hoffe sie auch für ihre Enkelin. Hoffnung, auch wenn Unverständnis und Frustration überwiegen. Auch diese Geschichten gibt es im Elternkreis.

Sich auf das Positive konzentrieren, Hilfe und Informationen bekommen und sich verstanden fühlen – darauf kommt es Zita Wirsch an. "Eltern machen sich die größten Vorwürfe, wenn das eigene Kind drogenabhängig wird", sagt sie. Damit müsse man lernen umzugehen, die Sucht bleibe schließlich auch ein Leben lang Begleiter der Familie. "Dass ich nicht alleine schuld bin, das habe ich erst hier gelernt", berichtet eine andere Mutter aus Radolfzell, die ebenfalls mit ihrem Mann seit Jahren in die Gruppe kommt. 18 Jahre kämpfte das Paar um das Leben des Sohnes. Im vergangenen Jahr starb er im Alter von 36 Jahren an den Folgen des jahrelangen Kokain-Konsums an Herzversagen.

Alle wünschen sich mehr Aufklärung für Eltern, vor allem über den immer stärker werdenden Wirkstoff der Drogen. Viele Eltern würden das Kiffen verharmlosen oder hätten einfach keine Ahnung von dem Thema. Der Wirkungsgrad von Cannabis sei aber bei Weitem nicht mehr mit dem aus den 70er Jahren vergleichbar. Psychosen und Abhängigkeit, der Drang härtere Drogen zu konsumieren, sei viel größer. Das Paar aus Radolfzell hatte den anfänglichen Cannabis-Konsum ihres Sohnes unterschätzt. "Wir waren in dieser Hinsicht damals völlig naiv", sagt der Vater. Lange sei der Konsum unentdeckt geblieben, als er die erste Cannabis-Pflanze mit nach Hause brachte, wunderte sich das Paar über das ungewöhnliche Pflanzeninteresse des Sohnes. Die Kinder seien heutzutage gut informiert, die Eltern müssten es auch sein, um Probleme schnell erkennen zu können, sagt der Radolfzeller Vater eindringlich. Viele Teilnehmer des Elternkreises sind mittlerweile Experten auf dem Gebiet und geben ihr Wissen gerne weiter.

Zum Elternkreis

Der Elternkreis Singen-Radolfzell-Konstanz trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat von 19 Uhr bis 22 Uhr. Der nächste Termin ist jedoch außerplanmäßig am 28. Juli, da der August-Termin wegen Urlaub entfällt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Kontakt unter der Telefonnummer (01 75) 106 05 80. Die Treffen finden in Radolfzell, im Haus der Diakonie, Teggingerstraße 16, statt.

