Radolfzell Eisenbahn bringt Protestanten mit: Von den Anfängen der evangelsichen Gemeinde in Radolfzell

Erst mit der Industrialisierung beginnt die evangelische Gemeinde in Radolfzell zu wachsen: Eisenbahnbau sowie der Aufstieg von Schiesser und Allweiler bringen Protestanten in die Region. Und für die ist 2017 nicht nur das 750. Stadtjubiläum, sondern auch ein Kirchenjubiläum.

Radolfzell – Das Jahr 2017 ist für die Evangelische Kirchengemeinde Radolfzell ein besonderes. Zum einen jährt sich in diesen Tagen zum 50. Mal der Tag, an dem die heutige Christuskirche an der Brühlstraße nach ihrem Neubau eingeweiht wurde (siehe Infotext). Zum anderen ist es 75 Jahre her, dass zwei der drei Glocken der Kirchengemeinde während des Zweiten Weltkrieges zu Kriegszwecken abgehängt und eingeschmolzen wurden. Und 100 Jahre ist es her, dass Glocken im Ersten Weltkrieg zum gleichen Zweck geopfert werden mussten. Wie aber waren die Anfänge der Gemeinde?

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther die Reformation auslöste, doch erst 1806 erhielten die Radolfzeller die volle Religionsfreiheit. Zuvor hatten die Untertanen derselben Religion zu sein wie der Landesherr. Und da Radolfzell bis dahin vorderösterreichisch war, hatten sie katholisch zu sein wie die Habsburger.

Die Anfänge des protestantischen Glaubenslebens in Radolfzell waren bescheiden. Wie dem 1983 herausgegebenen, lesenswerten Büchlein des damaligen Kirchenältesten Erwin Barth über die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Radolfzell zu entnehmen ist, gab es im Jahre 1853 in Radolfzell (bei insgesamt nur 1500 Einwohnern) gerade einmal "neun Einzelpersonen und zwei Familien, die evangelisch sind". Seelsorgerisch betreut wurden sie vom evangelischen Geistlichen vom Hohentwiel, der jeden Monat einmal an einem Sonntagnachmittag sowie am Zweitfeiertag von Ostern, Pfingsten und Weihnachten mit der Kutsche nach Radolfzell kam, um hier im Bürgersaal des alten Rathauses Gottesdienst zu halten.

Das änderte sich grundlegend, als 1861 der Eisenbahnbau begann und sich zugleich die Industriebetriebe Schiesser (1875) und Allweiler (1876) in Radolfzell niederließen. Mit dem Zustrom der Industriearbeiter stieg auch die Zahl der evangelischen Gläubigen sprunghaft an. Waren es 1871 37 Menschen evangelischen Glaubens, die in Radolfzell lebten, so zählte man 1897 deren 150 und 1897 mehr als 300.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1863 feierte der Singener Pfarrer Schwarz mit 14 Gläubigen den ersten evangelischen Gottesdienst in Radolfzell. "Dieser 26. Dezember 1863", schreibt Erwin Barth in seinem Büchlein, "darf füglich als Geburtstag unserer Gemeinde bezeichnet werden". Zum Heiraten mussten die evangelischen Christen zunächst nach Singen fahren und getauft wurde in den Wohnhäusern.

Von 1863 bis 1883 übten Geistliche aus Singen die evangelische Seelsorge in Radolfzell aus, dann ging diese auf den Stockacher Pfarrer über. Kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts hießen die Ziele der Radolfzeller Protestanten: eine eigene evangelische Kirchengemeinde in Radolfzell und Bau einer eigenen Kirche. Die Schwierigkeiten müssen enorm gewesen sein, der Zusammenhalt in der "Diasporagemeinde" aber auch. "Noch heute", so schreibt Erwin Barth in seinem 1983 veröffentlichten Büchlein, "rühmen ältere Gemeindemitglieder an ihren Vorvätern die Verbundenheit im Glauben untereinander und die Solidarität gegenüber äußeren Einflüssen."

Doch auch die Solidarität über Glaubensgrenzen hinweg war in Radolfzell groß. Die Stadt schenkte den evangelischen Gläubigen 1889 das Eckgrundstück, auf dem sich heute die Christuskirche befindet. In einem Kirchenbaufonds wurden fleißig Gelder gesammelt und am 13. Juli 1898 wurde der Grundstein zur ersten evangelischen Kirche in Radolfzell gelegt. Schon ein Jahr später, am 27. August 1899, weihte Dekan Ewald aus Überlingen am See die Kirche feierlich ein. Der erste eigene evangelische Pfarrer hieß Friedrich Stober. Er hielt seine Gottesdienste an einem Altar, den die Familie Schiesser gestiftet hatte. Fabrikant Ferdinand Allweiler wiederum schenkte der Kirche das Geläut und Prokurist Carl Burkart einen Taufstein von weißem Marmor.

Nach dem Kirchenbau wurde 1904 auch das zweite große Ziel erreicht: Auf Antrag des Evangelischen Oberkirchenrats ordnete "Friedrich von Gottes Gnaden Großherzog von Baden und Herzog von Zähringen" die Bildung einer eigenen evangelischen Kirchengemeinde in Radolfzell an. Die neue Kirchengemeinde umfasste auch Bohlingen, Böhringen mit Reute und Rickelshausen, Öhningen, Schienen, Überlingen am Ried sowie Wangen. 1908 wurde Pfarrer Julius Schulz zum ersten evangelischen Stadtpfarrer gewählt.

In der Folgezeit blühte das kirchliche Gemeindeleben regelrecht auf. So endete 1914 der Visitationsbericht denn auch anerkennend mit den Worten: "Freundlich, wie die Lage eurer Stadt an den Ufern des Bodensees ist auch das Bild von dem Leben eurer Gemeinde."

Wie die neue Christuskirche entstand