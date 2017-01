Der Schaden liegt im sechssetelligen Bereich. Drei Menschen konnten unvereltzt in Sicherheit gebracht werden.

Ein Einfamilienhaus auf der Weinburg ist am Mittwochmorgen komplett niedergebrannt. Gegen 9.45 Uhr brach der Brand aus, die Ursache ist noch unklar. Ausgangspunkt des Feuers sei vermutlich im Erdgeschoss gewesen. Das teilt die Polizei mit. Die Flammen schlugen lichterloh aus dem Haus, der Vollbrand war weithin sichtbar. Der 91 Jahre alte Hausbesitzer und eine Frau und ein Kind, die sich in einer Einliegerwohnung aufhielten, konnten sich demnach unverletzt in Sicherheit bringen.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer unter Kontrolle, so die Information von Kommandant Helmut Richter. Vorrangig mussten die benachbarten Häuser vor den Flammen geschützt werden, das Haus selbst war nicht mehr zu retten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Lärchenweg war gesperrt und Polizei vor Ort. Bei dem Brand dürfte laut Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden sein.