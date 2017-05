Radolfzell Eine besondere Fragestunde: CDU-Politiker Andreas Jung gibt Einblicke in seine Arbeit

Andreas Jung war zu Gast in der Mettnau-Schule. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Konstanz beantwortete Fragen von Schülern der 13. Jahrgangsstufe.

Wie wird man Bundestagsabgeordneter? Welche Aufgaben hat man, wenn man einen Wahlkreis im Bundestag vertritt? Fragen wie diese konnten die Schüler der 13. Jahrgangsstufe an der Mettnau-Schule dem CDU-Politiker Andreas Jung stellen. Er kam auf Einladung der Lehrerin Monika Engler in den Unterricht. Das schriftliche Abitur ist bereits abgelegt und so konnten die vom Prüfungsdruck befreiten Schüler einen Politiker live erleben. Von Politikverdrossenheit der Jugend war nichts zu spüren, eine Frage folgte auf die nächste und es ergab sich ein temporeiches Gespräch.

"Warum sind Sie Mitglied der CDU?" lautete zum Beispiel eine Frage nach dem Werdegang des Politikers. Als die Mauer in Deutschland fiel, habe er einen sehr engagierten Geschichtslehrer gehabt, der in seinen Schülern das Bewusstsein für die Freiheit geweckt habe, in der wir leben und für die andere unter Lebensgefahr kämpfen, erzählte Andreas Jung. Er und viele seiner Mitschüler engagierten sich daraufhin für die Belange der Jugend. Der Jungen Union schloss er sich schließlich an, weil er mit den Grundwerten und großen Linien der Partei übereinstimmt, wobei er nie von einer hundertprozentigen Übereinstimmung sprechen würde.

Da Jung viel in Berlin ist, fragten die Schüler auch, wie wieviele Tage im Jahr er dort ist. Er sei etwa die Hälfte des Jahres in der Hauptstadt, die andere Hälfte widme er der Arbeit im Wahlkreis, um die Bedürfnisse vor Ort kennenlernen und sie später im Bundestag vertreten zu können. Die Wochenenden seien für seine Familie auf der Insel Reichenau reserviert, so Jung.

"Haben Sie es sich gewünscht, im Umweltausschuss mitzuarbeiten?" wollten die Schüler über Jungs Arbeit in Berlin wissen. Der Politiker erzählte, er habe sich bereits zu seinen Schulzeiten am Nellenburg-Gymnasium in Stockach für Umweltfragen interessiert. Er war zu Beispiel in der Müll-AG aktiv. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Bundestag liegt auf energiepolitischen Themen und der Frage, wie die Bürger nachhaltiger mit den Ressourcen der Erde umgehen können. Im derzeitigen Kabinett ist die Energiepolitik nicht mehr, wie zuvor, dem Umweltausschuss, sondern dem Wirtschaftsausschuss unterstellt.

Eine weitere Schülerfrage lautete: "Was sagen Sie zur Rolle der Frauen in der Politik?". Jung konterte: "Immerhin haben wir eine Bundeskanzlerin." Doch von einer gleichen Verteilung der wichtigen Ämter auf beide Geschlechter sei der Bundestag weit entfernt. Eine Frauenquote hält der Politiker nicht für den richtigen Weg. Doch er würde es begrüßen, wenn mehr Frauen wichtige politische Ämter bekleideten. Sein Appell geht an junge Frauen, sich politisch zu engagieren.

Auch andere Parteien kamen im Gespräch zwischen den Schülern und dem Politiker zur Sprache. "Wie sehen Sie die Zukunft der AfD?" fragten die Abiturienten. Jung hofft, dass die Partei es nicht schafft, in den Bundestag einzuziehen. Bei den Landtagswahlen hat die AfD viele Stimmen erhalten. Doch sicher seien die Wähler nicht alle rechtsradikal, so der Politiker. Unter ihnen gebe es auch Protestwähler, denen Perspektiven fehlten. Die AfD reagiere mit Hassparolen auf Probleme. Jung ist es wichtig, die Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen und nach konkreten politischen Lösungen für ihre Anliegen zu suchen.

Eine wichtige Frage der Schüler war außerdem: "Sind Sie zufrieden mit den Veränderungen, die Sie bewirken konnten?" Die Antwort: "Ja, davon lebt man", sagte Jung. Er betonte, dass man Veränderungen nie alleine erreiche. Und oftmals nur nach langwierigen Verhandlungen. Doch beispielsweise freut es ihn, dass der Ausbau der B 33 voll finanziert wird, dass Fracking am Bodensee verhindert werden konnte und dass der Ausbau der Gäubahn zwischen Zürich und Stuttgart in den "vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplans eingestuft worden ist.

Zur Person

Andreas Jung (41) ist in Stockach aufgewachsen und hat dort das Abitur gemacht. Sein Jurastudium absolvierte er an der Universität Konstanz. Anschließend ging er als Referendar an das Landgericht Freiburg. Als Anwalt sammelte er weitere berufliche Erfahrungen in einer Wirtschaftskanzlei in Mannheim. Seit 2005 vertritt Andreas Jung als Abgeordneter der CDU den Wahlkreis Konstanz im Bundestag. Derzeit arbeitet er im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf den Themen Nachhaltigkeit in der Energieversorgung und der Pflege deutsch-französischer Beziehungen. (rei)