Radolfzell Eine Grillparty kann auch ohne die erwarteten Gäste Spaß machen

Ein Grill-Workshop im Ferienprogramm entwickelt sich mangels Anmeldungen zu einer Art Betriebsfeier des Café Connect.

Es ist der letzte Arbeitstag von Noel Weber. Eigentlich hat man eine Menge Jugendlicher zum Grillworkshop bei der Jugendhütte in Böhringen erwartet. Tatsächlich kommt aber niemand. "Das ist schon überraschend. Damit haben wir nicht gerechnet", gibt Noel Weber zu. Der 20-Jährige hatte seinen Bundesfreiwilligendienst beim Café Connect geleistet. "Ich bin ein Grillfan. Wir ziehen das hier trotzdem durch. Wir machen einfach eine Betriebsfeier daraus", schlägt er vor. Auch die anderen Mitarbeiter des Café Connect sind bereit zum Schlemmen und Feiern.

Mit seinem guten Freund und Grillexperten Christopher Kasa hat Noel Weber alles vorbereitet. Kasa hat schon an der Schweizer Grillmeisterschaft teilgenommen. Einfaches Grillen von Würstchen kommt daher nicht in die Tüte. Unter anderem wird es Spareribs geben und zwar nach der Drei-Zwei-Eins-Methode. Zuerst schmort das Grillgut drei Stunden im Smoker, dann wird es mit Apfelsaft beträufelt und in Alufolie gewickelt. So wird es wieder zwei Stunden in den Smoker gepackt. Am Ende werden die Spareribs bei geringerer Temperatur fertig gegrillt. Außer den Spareribs wird Lachs zubereitet. Der Lachs wird auf einem mit Wasser vollgesogenen Brett aus Zederholz gegrillt. Der Fisch nimmt dadurch die ätherischen Öle des Holzes auf und wird schmackhafter.

"Ein Grillmeister braucht viel Geduld", erzählt der 28-jährige Christopher Kasa. Die Wartezeit wird mit Getränken und Gesprächen über die Jugendarbeit überbrückt. Noel Weber hat die Arbeit mit den Jugendlichen Spaß gemacht. Der Stockacher, der ein Lehramtsstudium in Stuttgart beginnen wird, erzählt von seinen Erfahrungen: "Ich hatte hier mit einem besonderen Klientel zu tun. Jugendliche, die schon im Alter von 13 mit Drogen, Alkohol und Gewalt auffallen. Ich habe viel gelernt, persönlich wie fachlich", sagt er. Einmal habe er einen Jugendlichen nach Hause fahren müssen, weil dieser von 15 anderen bedroht wurde. "Vor uns haben die Jugendlichen aber Respekt", meint Joel. Er geht auf die Bedeutung der Arbeit des Teams im Café Connect ein. "Wir bieten hier den jungen Leuten einen geschützten Ort, wo sie von der Straße weg sind und mal andere Sachen machen könne als trinken und Drogen nehmen", führt er weiter aus. Das Programm des Café Connect reicht von Ausflügen über Kochworkshops bis hin zum entspannten Beisammensein im Café. "Alles ist nur ein Angebot. Wer es annimmt, ist willkommen. Aber es kann natürlich passieren, dass man dann allein dasitzt", sagt Noel. Seiner Meinung nach wird in Radolfzell viel für die Jugendlichen getan. Da sehe es in anderen Orten schlechter aus.

Warum hat sich denn nun heute niemand zum Grillworkshop angemeldet? Noel glaubt, dass es an den neuen Medien liegt. "Wir haben es als Jugendliche genossen zu grillen und zusammen zu sitzen. Heute haben schon 12-, 13-Jährige über Facebook oder Whatsapp Kontakt zu älteren, die sie auf die schiefe Bahn bringen können."

Die beiden Freunde lassen sich den Spaß an diesem sonnigen Tag nicht nehmen. Noel und Christopher fahren noch in die Stadt, um letzte Einkäufe für den Abend zu holen. Dann kommen auch die anderen Mitarbeiter. Bis dahin kokeln die Spareribs weiter vor sich hin.