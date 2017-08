Radolfzell Einbruch in Kiosk auf Vereinsgelände

Einbruch in Kiosk auf Vereinsgelände

Unbekannte brechen in einen Kiosk in der Singener Straße ein.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag die Tür zum Kiosk eines Vereinsgeländes in der Singener Straße aufgehebelt. Laut Bericht der Polizei sollen die Täter nach Bargeld gesucht haben. Bei dem Versuch, die Tür zum Kassenhäuschen im Zugangsbereich des Vereinsgeländes gewaltsam zu öffnen, richteten die Täter einen Schaden von rund 1000 Euro an. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.