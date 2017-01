Radolfzell/Höri Ein zauberhafter Wintertag für Kinder und Sportler am See

Ein zauberhafter Wintertag für Kinder und Sportler am See

Polizei verzeichnete trotz der Glätte am Dienstag wenig Unfälle. Viele Familien nutzten Sonne und Schnee für einen Spaziergang an der Radolfzeller Mole

Für Kinder ein Traum: der erste Schneefall verbunden mit Sonnenschein hat gestern Nachmittag viele Familien ins Freie gelockt. Dennis Kohler, 11 Jahre, aus Welschingen beispielsweise betrachtet die Lage kritisch, aber mit Zuversicht: "Noch ein bisschen mehr Schnee wäre besser zum Schlittenfahren", sagt er und setzt auf die nächsten Tage. Auch sein Cousin Joshua freut sich aufs Rodeln. "Aber kalt ist es an den Händen". Familie Uebermuth ist aus Hamburg angereist – die Wetterlage kommt bei ihr gut an: Im Norden sei es bis zu fünf Grad warm gewesen, erläutert Dietmar Uebermuth, Schnee und Sonne verbreiteten hier eine ganz andere Stimmung.

Bei Autofahrern ist Schnee traditionell unbeliebt. Dennoch hat er in Radolfzell und auf der Höri die Fahrer kaum behindert. Lediglich einen Glätteunfall meldete die Polizei, zu dem es am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, bei Schloss Marbach auf Öhninger Gemarkung kam. Eine Autofahrerin, die Richtung Hemmenhofen auf der L192 unterwegs war, sei auf schneebedeckter Fahrbahn in der Kurve ins Schleudern geraten, so die Mitteilung der Polizei. Das Auto prallte mit der linken Seite gegen die Leitplanken. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an der Leitplanke auf etwa 700 Euro.

Die niedrigen Temperaturen können indes Vögeln Probleme bereiten – allerdings nur, wenn sie länger anhalten, erläutert Siegfried Schuster, seit langem beim Naturschutzbund aktiv. "Wenn Schnee liegt, kann Füttern sinnvoll sein", empfiehlt er, vor allem, wenn die Schneedecke dicker werde. Der Schnee isoliere aber auch gegen strenge Kälte. "Viel schlimmer ist starker Frost ohne Schnee". So lange die Temperatur nicht regelmäßig auf minus zehn Grad falle, kämen Vögel gut durch den Winter. Die häufigsten Gäste an Futterhäuschen seien Amseln, Sperlinge, Drosseln oder auch Buchfinken oder Grünlinge. Mit etwas mehr Glück könne man Gimpel oder Dompfaffen beobachten. Wer ein Futterhäuschen aufstelle, solle darauf achten, dass es vor Katzen geschützt sei. Als Futter eigneten sich handelsübliche Mischungen oder auch Sonnenblumenkerne und Haferflocken für Rotkehlchen und andere Körnerfresser.

Gemüsegärtner sind froh, wenn es nicht lange kalt bleibt. "Kälte tut keinem Gemüse gut", erklärt Michael Glaser, Mitinhaber des Familienbetriebs Glaser aus Iznang. Er sei froh, dass es geschneit habe, der Schnee bilde die nötige Isolierschicht. Betroffen von der Kälte seien Feldsalat und Rosenkohl, die einzigen Gemüsesorten, die noch im Freiland wachsen. Gärtner bevorzugten die milderen Winter der vergangenen Jahre, so sei es etwa möglich, Feldsalat ganzjährig im Freien anzubauen und zu ernten: "Er schmeckt frischer und knackiger als der Salat aus dem Gewächshaus."

Tipps für Autofahrer

Das Licht sollte funktionsfähig sein, die Scheiben freigekratzt

Autofahrer sollten Schnee von Autodach und Motorhaube entfernen, damit der Schnee nicht auf die Straße fällt

angemessenes, langsames Tempo fahren, Abstand zu vorausfahrenden Autos halten

Winterreifen sind Pflicht

Vor allem an Brücken und in der Nähe von Wäldern ist mit vereisten Stellen zu rechnen.

Die Polizei gibt in einem Faltblatt Tipps zum Fahrverhalten im Herbst und Winter: http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0002_verkehrssicherheit/0002h_themen/h_herbst_winter.htm