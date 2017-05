Radolfzell Ein kurzweiliger Abend mit Martin Walker, Brunos geistigem Vater

Ein schottischer Weltbürger besucht Radolfzell: Martin Walker stellt mit Siegfried Fastus seinen neuen Krimi um den Polizisten Bruno aus dem Périgord vor.

Frankreich und die Franzosen. Sie werden bewundert für die Eleganz ihrer Sprache, ihre Lässigkeit, ihr Essen und die guten Weine. Heerscharen von deutschen Touristen tummeln sich in den Sommermonaten in der Provence und der Camargue, in Paris und die Wetterfesteren auch in der Bretagne.

Seit einigen Jahren steigt auch eine bislang weniger bekannte Gegend in der Gunst der deutschen Touristen: das Périgord. Amüsant ist, dass ausgerechnet ein Schotte die Gegend im Südwesten Frankreichs in den Fokus des Interesses gerückt hat. Martin Walker hat mit Bruno, einem französischen Polizisten, eine literarische Kultfigur geschaffen. Im April ist der neunte Fall des unkonventionellen Polizisten mit Faible für starke Frauen und kulinarische Köstlichkeiten erschienen und nicht einmal einen Monat später rangiert er auf dem zweiten Platz der Spiegel-Bestsellerliste.

Zum zweiten Mal stattete Martin Walker Radolfzell einen Besuch ab. Er kam auf Einladung von Sabine Schlag, Buchhändlerin am Obertor. Nachdem der Andrang auf die Lesung groß war, bot Petra Wucherer, Leiterin der Stadtbibliothek, an, die Vorstellung des Romans "Grand Prix" in den Gewölbekeller der Bibliothek zu verlegen. Im neuesten Fall Brunos geht es darum, den letzten von nur vier gebauten Bugattis des Types 57 SC Atlantic aufzuspüren. Wenn Walker einen neuen Roman vorstellt, tut er das nicht ohne einen Schluck "Cuvée Bruno", ein von ihm selbst kreierter Rotwein. Und dann perlen die englischen Worte melodisch, mit starker Betonung aus seinem Mund. Walker liest so, dass man die Angst Brunos bei der halsbrecherischen Oldtimer-Rallye nachvollziehen kann. Hört man, wie Blinis, kleine Pfannkuchen, in der Pfanne schmoren, um dann mit Crème Fraîche und Kaviar bestrichen zu werden, läuft einem schier das Wasser im Mund zusammen.

Siegfried Fastus, Autor aus Wahlwies, der Passagen des Buches in deutscher Sprache vortrug, bemühte sich an Walkers Temperament anzuschließen. Doch ein Schotte, der sich mit einem souverän vorgetragenen Chanson von Jacques Brel verabschiedet, legt die Latte hoch.