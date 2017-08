Radolfzell Ein hoher Gewinn liegt auf einem türkischen Konto: Radolfzellerin erkennt Betrugsmasche

Die hiesige Bank machte eine Frau auf einen Betrug aufmerksam, der scheinbar gut organisiert war. Gleich zwei Leute gaukelten der Dame einen hohen Gewinn vor.

Zum Glück hatte eine Frau aus Radolfzell noch einmal ihre Hausbank gefragt und so einen Betrugsversuch rechtzeitig erkannt. Laut Bericht der Polizei hatte sich am Mittwochnachmittag ein angeblicher Herr Bost von der Zentralsparkasse in Frankfurt bei der Dame gemeldet. Er solle ihr erklärt haben, dass ihr Konto wegen einer Steuerschuld nach einem höheren Spielgewinn gesperrt werden müsse und sie dazu von einer Frau Bönicke von der Staatsanwaltschaft Berlin weitere Informationen erhalten könne. Wenig später meldete sich tatsächlich die angebliche Staatsanwältin und soll erzählt haben, dass die Frau im Jahr 2013 einen Gewinn in Höhe von 36 000 Euro gemacht habe und das Geld nun auf einem Konto in der Türkei liege. Um den Gewinn auszahlen zu können, wurde die Angerufene aufgefordert, über 900 Euro auf ein Konto in die Türkei zu überweisen. Nachdem dies abgelehnt wurde, forderte die angebliche Staatsanwältin alternativ 1000 Euro auf ein Konto bei einer Bank in Berlin zu überweisen. Auf ihrer Hausbank wurde die Frau von Mitarbeitern auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht und ihr angeraten, die Polizei zu verständigen. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de.