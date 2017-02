Radolfzell Ein gutes Jahr für das Jugendkulturzentrum Bokle

Nachwuchs für das Team im Jugendkulturzentrum Bokle ist immer willkommen – besonders junge Leute unter 20 fehlen.

Ein Donnerstagabend im Bokle. Aus dem großen Saal schallt gedämpft der Pophit "All about that Bass", gesungen von Nicole Scholz aus Steißlingen, die im Bokle ein Video dreht. In den beiden Proberäumen wird gejammt, auf eine Pausenzigarette treffen sich die Musiker vor der Tür. "Es läuft ganz gut zur Zeit", sind sich die vier Vorstandsmitglieder des Vereins für Alternative Jugendkultur einig, die sich zum Gespräch mit dem SÜDKURIER im Bokle versammelt haben. Das vergangene Jahr sei sehr erfolgreich gewesen – für 2017 erhoffen sich Daniel Schenker, Hanne Grieger, Dominic Löschner und Fabian Wagner ein ähnlich positives Ergebnis.

"Wir hatten gute Veranstaltungen, die Proberäume sind konstant vermietet und auch der große Saal wird sehr gut nachgefragt, zum Beispiel für Geburtstagpartys", erzählt Daniel Schenker, der Vorsitzende des Vereins. "Sogar der Fanfarenzug Burg Hohenfriedingen probt inzwischen zweimal die Woche bei uns im Saal." Fanfarenbläser also im Bokle – vor Jahren hätte das noch undenkbar geklungen. Inzwischen versuche man aber sehr gezielt, ein breites Publikum anzusprechen, zum Beispiel mit den Poetry Slams oder Improtheater. Dem Bokle haftet teilweise immer noch ein etwas zweifelhafter Ruf an. Diesen aus den Köpfen der Leute zu bekommen, gestaltet sich nicht einfach.

Inzwischen ist das Jugendkulturzentrum ein Kooperationspartner der städtischen Jugendpflege, bekommt inzwischen aber keine Zuschüsse mehr. "Die Macher des Bokle haben sich entschieden, auf die finanzielle Unterstützung der Stadt zu verzichten, um so aus eigener Leistung den Betrieb stemmen zu können", berichtet Julia Theile von der städtischen Pressestelle. Projektbezogen gebe es natürlich weiter Unterstützung für das Bokle. Das Jugendkulturzentrum nimmt auch an den Feierlichkeiten zu 750 Jahre Stadtrecht teil. So zum Beispiel mit einer "jugendkulturellen Zeitreise durch Radolfzell" in der Woche ab dem 17. Juli. Die Geocaching-Schnitzeljagd klappert die Orte ab, an denen sich die Jugend der Stadt getroffen hat und die von der Öffentlichkeit kritisch gesehen wurden. Der Fachbereich Kinder und Jugend mit dem Café Connect nutzt das Bokle ebenfalls für Veranstaltungen. "Das läuft sehr verlässlich und stressfrei", sagt Hanne Grieger. Es dürften ruhig auch mehr Termine sein, "ich wundere mich eher, dass es so wenig sind", sagt Daniel Schenker.

Apropos mehr: Das Bokle-Team, dessen engerer Kreis etwa 15 bis 20 Personen umfasst, freut sich über Nachwuchs. Gerade Jugendliche unter 20 Jahren sind im Team wenig vertreten. Aber Leute, die sich engagieren wollen, seien schwer zu finden. "Viele wollen nur feiern und interessieren sich nicht dafür, was dahinter steckt. Nämlich viel Arbeit", sagt Dominic Löschner. Vieles im Bokle ist Marke Eigenbau, jeder bringt sich ein, wie er oder sie kann. Als Nächstes müssen die sanitären Anlagen renoviert werden. Das sei aus eigenen Mitteln zu stemmen. Die Wunschliste bleibt aber lang: von der Kaffeemaschine über einen neuen Anstrich bis zur LED-Beleuchtung. Es gibt einfach immer etwas zu tun.

Die Geschichte

Das erste Bokle beim Milchwerk wurde 2007 abgerissen. Ab 2008 trat der neu gegründete Förderverein Alternative Jugendkultur als Mieter der Räumlichkeiten an der Robert-Gerwig-Straße 12 im Gewerbegebiet auf. Ein wirtschaftlicher Betrieb des Jugendkulturzentrums konnte aber trotz der Mietübernahme durch die Stadt Radolfzell nicht erreicht werden. Der Gemeinderat beschloss im Oktober 2011, den Gebäudeteil für 190 000 zu kaufen und zu sanieren. Die Gesamtkosten der Sanierung mit Brand- und Schallschutz beliefen sich auf über 430 000 Euro. (aa)