Radolfzell Ein farbenfroher Sonntags-Umzug in Radolfzell

Ein farbenfroher Sonntags-Umzug in Radolfzell

1800 Teilnehmer zeigen sich in bester Laune

Radolfzell – Das Fußspiel in der Kutsche der Narreneltern war beim Umzug begrenzt. Narrenmutter Hartmut Buchegger und Narrenvater Peter Jugert hatten genau so wie Narrizella-Präsident Martin Schäuble und sein Nebensitzer OB Martin Staab schwere Schachteln auf den Knien. Sie waren randvoll gefüllt mit Bonbons. War eine leer, kam eine neue auf die Knie. Und sie warfen die Guetsele mit voller Hand ins Publikum, das zu Tausenden am Straßenrand den Umzug durch die Radolfzeller Innenstadt verfolgte.

Die hochherrschaftliche Besatzung der Kutsche war noch das kleinste Verteilkommando der 45 Gruppen mit rund 1800 Teilnehmern. Die vielen freien Gruppen hatten sich nicht nur tolle Mottos wie "Radolfzeller Machttheater" und "Zeller Waldgesellschaft" oder "Erste fahrbare nette Toilette" ausgedacht, sie haben an die vielen Kinder am Straßenrand ordentlich Süßes verteilt und manchem Erwachsenen etwas kurzes Prozentiges ausgeschenkt.

Premiere am Mikrofon hatte Manuela Wrzeszcz, die zusammen Heinz-Peter Lauinger vor dem SÜDKURIER den Umzug für die Zuschauer moderierte: "Das hat einfach Spaß gemacht, es gab supertolle Kostüme", bilanzierte sie ihren Einsatz. Diesem Urteil schloss sich auch die Jury an, die die Preisträger beim Radolfzeller Fasnetumzug 2017 ermittelten. Sie nutzten den Ausguck aus der Redaktion im ersten Obergeschoss auf den farbenprächtigen Zug: "Da siehst du die Gruppen von vorne, von hinten und von oben", schätzte Marlies Riester den Überblick (siehe auch die Ergebnisliste in der rechten Spalte).

Die Gruppen der verschiedenen Zünfte werden zwar von der Jury nicht prämiert, doch der Zuspruch der Zuschauer für ihre ausgefallenen Kostümideen – wie die Vampire der Narrizella oder die Froschkönige der Froschen – war verdientermaßen groß.

Die Schönheit der Sirenas

Einen schwierigen Job hat die Jury der Narrizella-Hansele beim Sonntagsumzug bewältigt: Karin Rapp, Beate Grünwald, Marlies Riester, Bärbel und Axel Burth vergaben nach einer intensiven Begutachtung und Beratung diese Wertungsplätze und Preise: