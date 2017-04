Konstanz Ein Stück Radolfzell in der Südwestdeutschen Philharmonie

Ein Stück Radolfzell in der Südwestdeutschen Philharmonie

Die Erika-und Werner-Messmer-Stiftung spendet der Südwestdeutschen Philharmonie 50 000 Euro zum Erwerb eines Kontrabasses.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

So ein Werkzeug habe er als Instrumentalist noch nie in den Händen gehalten, erzählt Csaba Dimen im Probenraum der Südwestdeutschen Philharmonie. Mit seiner linken Hand stützt er den mächtigen Kontrabass; in seiner rechten Hand hält er den Bogen und zieht ihn über die Saiten. Als er ansetzt, erklingt sofort ein Ton. Das Instrument habe eine hohe Qualität bei der Abspielbarkeit, erklärt der Musiker. "Es gibt mir die Möglichkeit, auf einer ganz anderen Ebene zu spielen."

Wie der Kontrabass klingt, erfuhren 450 Zuhörer beim jüngsten Konzert der Philharmonie im Radolfzeller Milchwerk. Dort wurde das Instrument von Chefdirigent Ari Rasilainen mit humorvollen Worten und sympathischem Akzent präsentiert.

Vor einem Jahr war der Kontrabassist auf die Suche nach einem neuen Instrument gegangen. In Mittenwald entdeckte er den fünfsaitigen Kontrabass von 1860. Er sei beeindruckt von der Qualität und schockiert über den Preis gewesen. 50 000 Euro sollte der Bass kosten. Dimen erklärt, warum: Eine fünfte Saite sei eher unüblich für einen Kontrabass, habe sich aber im sinfonischen Orchester durchgesetzt, um die Töne nach unten zu erweitern. Außerdem entwickle sich ein Instrument, das gepflegt wird, über die Jahre immer weiter: "Der Klang verändert sich positiv, weil das Holz arbeitet", erläutert er und vergleicht das Instrument mit seinem alten Kontrabass: "Es brauchte viel Arbeit, um einen guten Klang zu bekommen."

50 000 Euro allerdings sprengten das Budget. Hoffnung kam aus Radolfzell. Die Erika- und Werner-Messmer-Stiftung erklärte sich bereit, 50 000 Euro für den Kauf des Instruments zu spenden. Zur Übergabe in Konstanz sind Gunter Langbein, Karl Steidle, Petra Bialoncig und Arnulf Heidegger vom Vorstand gekommen. Die Stiftung investiere vor allem in Zwecke, die der Stadt Radolfzell zu Gute kommen, erklärt Gunter Langbein, von dieser Spende aber habe Radolfzell ja genauso viel.

Beat Fehlmann, Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, erklärt während der Übergabe, der Kontrabass sei eine Investition in das Fundament des Orchesters, weil der Klang in einem Orchester von unten entstehe. "Csaba Dimen hat mit dem Instrument die Möglichkeit, sein Können so einzubringen, dass es Spaß macht und es das Kollektiv voranbringt", sagt Fehlmann.