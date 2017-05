Radolfzell Ein Leben mit dem Kasper: Wie ein Puppenspieler eine altmodische Figur wiederbelebt

Seit über 40 Jahren spielt Christoph Stüttgen Geschichten vom Kasper. Kleine Zuschauer in der Zeller Kultur sind begeistert. Dabei galt die Figur des Kasper, Held vieler seiner Stücke, schon mal als völlig veraltet.

Eigentlich wollte er Sozialpädagogik studieren. Doch dann kam der Numerus Clausus und Christoph Stüttgen wollte nicht länger warten. So einfach erzählt der Düsseldorfer Puppenkünstler, was den Ausschlag zu seinem künstlerisch-selbstbestimmten Leben gab. Mit 20 begann er seine Laufbahn als Puppenspieler. Seit 42 Jahren tourt er nun schon mit seinen Figuren durch Deutschland. "Damals war der Kasper altmodisch geworden. Man wollte weg von überkommenen Klischeevorstellungen", erzählt Stüttgen, während er vor der Vorstellung die Sonnenstrahlen im Hof der Zeller Kultur genießt. Stüttgen hat den Kasper wieder hervorgeholt. Und mit ihm über Jahrzehnte Kinder erfreut. Alles, was der Künstler auf die Bühne bringt, ist selbstentwickelt. Er schreibt die Stücke, lässt Puppen sprechen, tanzen, Unsinn machen. Seit 20 Jahren entsteigen die Geschichten einem alten Reisekoffer. Ist das knarzende Schloss endlich herumgedreht, öffnen sich zu jedem Akt neue Welten. Zwei Kulissenwände werden im Inneren des Koffers befestigt.

Im aktuellen Stück geht es in die Berge. Von Almhütten mit bemalten Fensterläden zum mächtigen Glitzerberg, dann ins Innere des Bergs, wo die Zwerge mit Spitzhacken ihr tägliches Pensum an Edelsteinen für den Riesen, der den Berg bewacht, loshacken müssen. Stüttgen hat einen Blick fürs Detail. Aufwendig und liebevoll gestaltet er die Kulissen. Auch für Erwachsene gibt es etwas zu entdecken, während die Emotionen der Kleinen hochschlagen, weil der Kasper sich unbekümmert in Gefahr begibt, um auch so einen Glitzerstein zu ergattern. Ein zaghaftes Stimmchen aus dem Zuschauerraum meint: "Ich hab Angst", doch am Ende ist es der Riese, der Angst bekommt vor den Kindern. Die sind ja schließlich viel größer als er. Stüttgens Konzept geht auf bis heute: Die Faszination für den leichtgläubigen, frechen Kasper scheint ungebrochen. Das sieht auch Claudia Fritsche so. Die 75-Jährige kommt jedes Jahr zum Kasperkoffer, der sei einfach ein Highlight für sie: "Da werde ich wieder zum Kind."