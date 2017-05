Radolfzell Ein Gefühl von Heimat: Internationaler Tag in Radolfzell zieht viele Besucher an

Ein Gefühl von Heimat: Internationaler Tag in Radolfzell zieht viele Besucher an

Der Internationale Tag sowie Fest der Kulturen hat in Radolfzell schon Tradition. Vertreter verschiedener Kulturen kommen zusammen.

Es war ein voller Erfolg: "Unser internationales Fest ist ein Fest der Begegnung, des Aufeinanderzugehens über alle Kulturen, Religionen und Staatsbürgerschaften hinweg", erklärte Oberbürgermeister Martin Staab. Ziel des Festes der Kulturen, zu dem auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher kamen, ist vor allem, Vorteile und Ängste abzubauen, sich auf Neues einzulassen und neue Freundschaften zu knüpfen. "Der Internationale Tag in Radolfzell ist ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender der Integration. Er findet seit 20 Jahren statt", blickte Günter Wenger, Integrationsbeauftragter der Stadt, zurück. Im Fokus des Internationalen Tages steht das bunte Bühnenprogramm aus Musik und Tanz.

Eröffnet wurde das Programm in diesem Jahr durch den Auftritt der kurdischen Musikgruppe Nauroz. Während die deutsche Kultur durch einen Tanz der Trachtengruppe "Alt Radolfzell" gemeinsam mit Schülern der Tegginger Schule vertreten war, gehörten auch die Tänze des Alevitischen Kulturvereins, der Tanzgruppe Blaze und von Shahid Gill aus Pakistan zu dem abwechslungsreichen Tanzprogramm. Musikalisch zeugte der gemeinsame Auftritt des Schweizer Saxophonisten Meinrad Rieser mit Sadio Cissokho von gelebter Integration. Er spreche zwar nicht die Sprache von Sadio Cissokho, aber sie seien durch die Musik eng miteinander verbunden, erklärte Meinrad Rieser. Gekrönt wurde das bunte Programm durch kubanische Rhythmen der Band "Son Pa Ti" bei Sonnenuntergang vor begeistertem Publikum. Neben dem Bühnenprogramm aus Tanz und Musik sorgten Attraktionen wie Kinderschminken, Bastelstände und Bilderrätsel für Unterhaltung für die kleinen Gäste.

Da Integration laut Oberbürgermeister Martin Staab auch durch den Magen geht, wurden kulinarische Besonderheiten aus fast jedem Erdteil angeboten – von Italien, Ungarn und der Türkei über den Kosovo und Kamerun bis nach Jamaica, Syrien, Sri Lanka, Ecuador und Vietnam.

Veranstaltet wurde der Internationale Tag von der Abteilung Integration, Soziales, BE und Senioren der Stadt Radolfzell unter der Leitung von Günter Wenger. Etwa 20 Prozent der rund 31 000 Einwohner Radolfzells haben einen Migrationshintergrund. Schwerpunkte der Arbeit des Integrationsbeauftragten und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben der Sprachförderung/Bildung, Arbeit und Wohnen auch die kulturelle Integration. Der große Zuspruch am diesjährigen Internationalen Tag ist der beste Beweis für die erfolgreiche kulturelle Integration in Radolfzell.

Bildergalerie im Internet: