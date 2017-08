Radolfzell Ein Esslinger mischt die Musikszene auf: Steven Walter bringt Neue Musik mit auf die Sommerakademie

Der 31-jährige Cellist hat 2008 erstmals das Podium Festival in Esslingen veranstaltet und war sofort erfolgreich. Laut seinem Konzept wird klassische Musik unkonventionell aufgeführt, auch Installationskunst kommt zum Einsatz. Der Kern bleibt dabei immer die Kammermusik

Radolfzell – Wenn die sechs Musiker im Probenraum im Milchwerk gemeinsam zu den ersten Noten ansetzen, klingt es wild, vielstimmig und ungewohnt. Innovativ trifft die Sache auch. Neue Musik fordert den Zuhörer und fordert ihn gerne heraus. Steven Walter hat sich dieser Musik verschrieben und lebt das Konzept. Der 31-Jährige ist Cellist und ein Künstler, der gerne querdenkt und Verbindungen zieht. Management-Ansätze und Musik, das passt für ihn zusammen. Deshalb kann er auch Cellist sein und gleichzeitig künstlerischer Leiter eines innovativen Musikprojektes. Als Orchester-Musiker lediglich Partituren auszuführen – das war Steven Walter als Berufsoption immer schon zu wenig. "Als Musiker habe ich eine gesellschaftliche Aufgabe, und es ist heutzutage sinnvoll, sein eigener Kurator zu sein."

Adorno, Richard Wagner, Franz Liszt – Steven Walter zitiert gerne große Denker und Musiker, um seinen Standpunkt klar zu machen. Dabei hat er selbst bereits einiges vorzuweisen: 2008 initiierte er das Musik-Festival Podium Esslingen, die Gründung ging auf ein Festival zurück, das er und sein Kommilitone Mathias Halvorsen in Norwegen veranstaltet hatten. Die Idee hinter Podium: Alles ist möglich, Konventionen werden hinterfragt. Die Initiatoren wollen "alle Parameter des Musikerlebnisses" auf die Bühne, das Podium, bringen – und dabei wird auch das Podium selbst hinterfragt. Wo hört die Bühne auf, wo fängt das Publikum an? Viele Konzerte von Podium Esslingen arbeiten installativ, das heißt, dass sich das Publikum im Raum bewegen kann und so die Musik erlebt. "Das klassische Konzert, bei dem die Menschen in Stuhlreihen sitzen, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Musikgeschichte", erläutert Walter.

Jüngere Menschen, denen ein Popkonzert näher liegt, fangen damit nur bedingt etwas an. Das Podium-Team rüttelt an Selbstverständlichkeiten und inszeniert klassische Musik noch einmal neu.

Jetzt ist Steven Walter zur Sommerakademie gekommen, um auch dieses tradierte Format ein wenig aufzumischen. Zwei Mal treten die Podium-Musiker im Rahmen der Sommerakademie auf, um dem Radolfzeller Publikum zu zeigen, wie Musik auch möglich ist. Der Cellist weiß allerdings auch um die Bedeutung von Meisterkursen, die jungen Musikern die Basis vermitteln: "Ich war früher selbst viel bei Meisterkursen, es ist super wichtig, neue Impulse zu bekommen". Genauso wichtig sei es aber in seinem Selbstverständnis als Künstler, dass man sich weitergehende Fragen stelle: "Wie wollen wir unsere Zukunft als Musiker gestalten?" Er sei auch deshalb gerne nach Radolfzell gekommen, weil Martin Lang, Organisator der 750-Jahr-Feier, sich offen dafür zeigt, die Sommerakademie weiter zu entwickeln und eine langfristige Zusammenarbeit durchaus denkbar sei.

Genau so mag es Steven Walter. Wie die meisten seiner Generation, vernetzt er sich gerne, setzt auf soziale Medien. Auf eben diese Weise kam sein erstes Publikum für das Podium Esslingen zusammen, inzwischen ist es über fast zehn Jahre gewachsen, jung bleibt es dennoch. Das gelingt kaum einem Veranstalter traditioneller klassischer Konzerte. Selbstverständlich ist dem jungen Musiker der Erfolg nicht: "Wir hätten auch scheitern können", stellt der Sohn amerikanischer Einwanderer nüchtern fest. Vielleicht sei es aber gerade ein Aspekt seines amerikanischen Erbes, dass er sich traue, Dinge auszuprobieren, das Risiko des Scheiterns immer inbegriffen.

Dass das Konzept begeistert, merkt man auch den Kollegen an: Miguel Perez Inesta etwa, Klarinettist und Dirigent, ist seit 2012 dabei und zwar mit ganzem Herzen. Mathias Halvorsen hatte ihn angesprochen, weil Inesta in Berlin ein Ensemble für Neue Musik leitet und ebenfalls mit Installationstechniken arbeitet. Heute dirigiert Miguel Perez Inesta beim Podium Festival Esslingen "Die Geschichte vom Soldaten" von Strawinsky. Neue Musik – das sei für die Zuhörer von vor 200 Jahren selbstverständlich gewesen, heute tue man sich schwerer mit der "neuen Klassik", setze auf Bewährtes wie Bach und Mozart. Dennoch haben die Musiker einen Weg gefunden, die Herzen ihres Publikums zu öffnen: er erinnere sich an eine alte Dame, die sich sichtlich im Konzert geirrt habe. Sie habe aufmerksam zugehört und Miguel Inesta im Anschluss strahlend bestätigt, dass es ihr gefallen habe.

Wie aus einer Idee ein erfolgreiches Veranstaltungskonzept wurde

Zum ersten Mal hat ein Podium-Festival 2008 in Esslingen stattgefunden. Inzwischen verbreitet der Initiator Steven Walter Idee und Konzept auch in anderen Städten