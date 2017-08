Radolfzell Ein Code sichert das Fahrrad vor Dieben

Der ADFC möchte ein modernes Codierungsgerät kaufen, um die Räder im kreis Konstanz diebstahlsicherer zu machen. Hanspeter Bürgel vom ADFC-Radolfzell ist auf der Suche nach Sponsoren.

Radolfzell – Ist das Fahrrad plötzlich weg, ist das ziemlich ärgerlich. 100-prozentigen Diebstahlschutz gibt es nicht, wenn man es ein Rad in der Öffentlichkeit stehen lässt, aber es gibt durchaus abschreckende Mittel. So zum Beispiel die Fahrrad-Codierung, die der ADFC im Kreis Konstanz seit 2014 anbietet. Hanspeter Bürgel aus Radolfzell, Sprecher der Ortsgruppe Radolfzell, hat sich das Codieren der Räder im Kreis zur Aufgabe gemacht. Um das Ganze noch einfacher und effektiver zu gestalten, möchte der ADFC nun ein neues Codierungsgerät kaufen.

"Die Nadel-Codierung ist die einfachste und dauerhafteste Variante", erklärt der Fahrradexperte. Das gewünschte Gerät arbeitet wie ein Nadeldrucker und kann innerhalb von wenigen Minuten eine Kennnummer in das Sattelrohr stechen. Diese wird dann mit einem bunten Aufkleber noch hervorgehoben, der interessierten Dieben sagen soll: Dieses Fahrrad ist Codiert und kann zurückverfolgt werden. Bisher kann man beim ADFC sein Rad entweder mit einer Gravur oder einem Aufkleber identifizieren lassen. "Die Klebemethode ist die unsicherste, sie kann mit etwas Mühe entfernt werden", sagt Bürgel. Die Gravur ist ebenso wie die Nadel-Codierung dauerhaft, jedoch sehr zeitintensiv. Das Gravurgerät muss in den Rahmen gespannt werden, eine Gravur dauert 20 Minuten.

Nun ist so ein modernes Codiergerät nicht ganz billig. Hanspeter Bürgel ist schon kräftig auf der Suche nach Sponsoren. Diesen unterbreitet er ein interessantes Angebot: Sollte sich ein Unternehmen dazu entschließen, den ADFC zur Anschaffung eines solchen Gerätes finanziell zu unterstützen, so können die Räder der Firma oder deren Mitarbeiter kostenfrei codiert und diebstahlsicherer gemacht werden. Bei der Codierung wird auch für das jeweilige fahrrad ein Pass erstellt, in den alle wichtigen Daten und Informationen zum rad notiert werden Solle es dann trotz allem gestohlen werden, erleichtert das auch nochmals die Anzeigeerstattung bei der Polizei. Ein neues gerät würde zwischen 4500 und 5200 Euro kosten. "Ich würde mich freuen, wenn wir wenigstens die Hälfte zusammen bekämen, dann würde der ADFC-Kreisverband den Rest beisteuern, vielleicht mit einem Zuschuss vom Landesverband", sagt Bürgel.

Die nächste Codierungsaktion mit den alten Methoden, vielleicht ist das neue Gerät bis dahin schon vorhanden, soll am 16. September in der Selbsthilfewerkstatt des ADFC in den Garagen unterhalb des Weltklosters zwischen 10 und 12.30 Uhr. Weitere Aktionen in anderen Städten sind geplant. Das Codierungsgerät steht schließlich dem gesamten Kreis Konstanz zur Verfügung.

Diebstahlschutz

Auch die Polizei empfiehlt die Sicherung des Rades durch eine Codierung. Selbst können sie diesen Service wegen Personalmangel nicht anbieten, der ADFC hat diese Aufgabe im Kreis Konstanz übernommen. Durch eine Codierung würden sich gestohlene Räder schlechter weiterverkaufen lassen oder man bei Kontrollen auffällt.

unter Telefon (0 77 32) 802 14 09 und radolfzell@adfc-bw.de