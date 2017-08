Radolfzell Ein Cocktail aus Jazz, Funk und Blues

Die Freiburger Combo Tiny Ballroom Orchestra begeistert rund 200 Zuhörer beim "Jazz am Steg".

Geschmeidig wie eine Lotion für die Seele. Und offen nach allen musikalischen Stilrichtungen, die man jazzig transponieren kann. Das Tiny Ballroom Orchestra ist ein Smooth-Cocktail aus Jazz, Funk, Blues und New Wave – mit einem Hauch von Western und gekreuzt mit dem Girlie-Pop der Andrew Sisters und dem Sophisti-Pop einer Tracy Thorn. Das Ambiente für das Konzert des Tiny Ballroom Orchestra konnte passender kaum sein. Auf der Mettnau frönten fast 200 Besucher bei der Musica Maris Veranstaltungsreihe "Jazz am Steg" den ausdrucksstarken Jazz-Interpretationen und geschmeidigen Klängen des Freiburger Duos.

Kennengelernt hatte sich das musikalisch ausdrucksvolle Duo auf einer privaten Jam Session in Freiburg. Gemeinsam spielten sie den Carole King Klassiker "You've Got A Friend", den sie auch auf dem Konzert präsentierten. Das Tiny Ballroom Orchestra besteht aus dem Gitarristen Ingmar Winkler und der Sängerin Birte Schöler. Der Freiburger studierte in Trossingen klassische Gitarre. Er spielte gleichzeitig in einer Punk-Band und war auch dem Jazz zugetan. Birte Schöler ist Juristin bei der Freiburger Stadtverwaltung und sang während ihres Studiums in Musicals und Bluesbands. Aktuell probt sie ein biohistorisches Off-Broadway-Musical, das von den Anfängen der Welt erzählt, bei dem singende und tanzende Einzeller auf der Bühne stehen.

Gemeinsam harmoniert das musikalische Duo, als wäre es aus einem Guss. Sie brachten das Publikum am See mit Liedern von Carole King, Nina Simone, Adele und Eigenkompositionen des Gitarristen zum Träumen, Schwärmen, Mitsingen und Fingerschnippen.

Jazz-Freunde können sich in zwei Wochen nochmals auf den Gitarristen freuen. Beim Sonntagskonzert der Reihe "Jazz am Steg" präsentiert sein Ingmar Winkler Quartett Latin Jazz kombiniert mit Funk – angelehnt an den Sound des US-Jazz-Gitarristen John Scofield. Markus Greineder ist Vorsitzender der Musica Maris und fasst das Credo des Vereins zusammen: "Wir bringen handgemachte, ehrliche Musik auf hohem Niveau und von Profis."