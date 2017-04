Radolfzell Ein Bild mit Victor von Scheffel wird versteigert

Im Radolfzeller Auktionshaus Geble kommt ein Bild mit dem Radolfzeller Dichterfürst Victor von Scheffel unter den Hammer

Radolfzell – Ausgerechnet ein Maler von der Reichenau hat ihn auf der Mettnau porträtiert. Wo Victor von Scheffel, streitbarer Dichterfürst des 19. Jahrhunderts, doch mit den Fischern von der Reichenau in einer Art Dauerfehde lag. Scheffel soll sogar vom Schilf auf einen dieser Fischer geschossen haben, weil dieser vor der Mettnau sein Netz ausgeworfen habe. Damit handelte sich Scheffel eine Strafanzeige wegen versuchten Totschlags ein – so steht es in der neuen Stadtchronik auf Seite 191.

Als sei der Pulverdampf gerade erst verraucht, hat der Maler Bernhard Schneider-Blumberg die Szene gemalt: mit dem Dichter vor dem Haus Seehalde, auf seinen Stock und an einen Baum gelehnt. Aber als das Gemälde entstand, war Scheffel (1826-1886) lange tot. Der Reichenauer Maler, der eigentlich nur Schneider hieß und den Zusatz Blumberg aus seinem Herkunftsort Blumberg dazu kuppelte, fertigte das 68 Zentimeter hohe und 82 Zentimeter breite Bild in Mischtechnik auf Leinwand im Jahr 1929 nach einer Fotografie an, die auch in der Stadtchronik abgebildet ist.

Passend zu den Literaturtagen zu Ehren Scheffels hat Geble das Werk im Angebot für seine 106. Auktion am Samstag, 29. April, in seinen Räumen in der Schützenstraße. Geble, der das Werk im Auftrag versteigert, kann über die Umstände der Entstehung wenig sagen: "Ob das ein Auftragswerk war oder ob das aus eigenem Antrieb erfolgt ist, weiß man nicht." Vor dem lokalgeschichtlichen Hintergrund hält Geble die Arbeit für eine "wichtige, zeitgenössische Darstellung".

Zudem zählt Bernhard Schneider-Blumberg zu den Bodenseemalern. 1881 in Blumberg geboren und 1956 auf der Reichenau gestorben, hat er von 1906 bis 1908 bei dem bekannten Schwarzwälder Maler Hans Thoma an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert. Er genießt vor allem in seiner Heimatgemeinde Blumberg und auf seiner langjährigen Wirkungsstätte Reichenau große Wertschätzung. Das Gemälde mit Scheffel auf der Mettnau geht als Los 620 mit einem Mindestgebot von 400 Euro bei der Versteigerung an den Start.