Radolfzell Ein Autofahrer übersieht beim Ausparken einen Krankenfahrstuhl

Ein Ausparkmanöver eines 58-Jährigen geht gründlich schief: Er übersieht einen Rentner in seinem Krankenfahrstuhl. Nun ist der 81-Jährige im Krankenhaus und hat Schürf- sowie eine Platzwunde.

Ein 81-jähriger alter Mann ist am Montag, gegen 15.25 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Scheffelstraße ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Bericht der Polizei parkte ein 58-jähriger Autofahrer rückwärts aus einem Grundstück aus. Beim Ausparken übersah er den 81-Jährigen in seinem Krankenfahrstuhl hinter seinem Auto. Durch den Zusammenprall erlitt der Rentner eine Platz- und diverse Schürfwunden. Dabei kippte der Krankenfahrstuhl um.