Radolfzell Ein Abschied mit Symbolkraft: Protestaktion zum Ende der Geburtshilfestation

Hebammen machen auf ihre Situation aufmerksam, Mütter bedauern das Ende der Geburtshilfestation in Radolfzell. Papierschiffe symbolisieren Kinder, die nicht mehr in Radolfzell auf die Welt kommen können

Radolfzell – Wer spielt da auf dem Marktplatz? Auf den blauen Plastikplanen am Boden sammelten sich immer mehr Papierschiffchen. Von einem Spiel war diese Szene jedoch weit entfernt. Es war der Abschied von der Geburtshilfestation mit ungefähr 25 Krankenschwestern, Hebammen und Ärzten, die wortwörtlich "den Bach hinunter gegangen ist". Die gefalteten Schiffchen symbolisierten die Kinder, die in den nächsten fünf Jahren nicht in Radolfzell geboren werden. Manche trugen sogar Namen. Nina Breimaier und Karin Neubert hatten mit 200 Teilnehmer gerechnet – es kamen um die 70 und einige unterschrieben einen Brief an den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) zur aktuellen Situation der Geburtshilfe.

Mehr Resonanz erhielt eine Petition im Internet unter www.mother-hood.de mit 5000 Unterschriften, die aber zu spät anlief. Zeit war offensichtlich das größte Problem bei der Entscheidung, ob die Station geschlossen werden sollte. Es gehen Gerüchte um, dass der Gesundheitsverbund längst entschieden hatte, die Station zu schließen, aber die betroffenen Krankenschwestern, Hebammen und Ärzte nicht eingeweiht wurden.

Die Gründe für die Schließung sind für die Betroffenen schwer nachvollziehbar: War es die Haftpflichtsumme, die von 45 000 Euro auf 150 000 Euro angestiegen ist? Oder war es die Geburtenzahl, die 2016 bei 527 lag und damit eigentlich gereicht hätte, um die Station aufrecht zu erhalten? War es der fehlende Belegarzt für die Abteilung? Oder lag es schlichtweg daran, dass es dem Gesundheitsverbund des Landkreises zu teuer war, drei Geburtenstationen im Landkreis aufrechtzuerhalten?

Bundesweit wurde der Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Hebammen – im Landkreis Konstanz gibt es, so Karin Neubert, noch zwei selbstständige Hebammen – von den Krankenkassen so hoch geschraubt, dass viele ihren Beruf aufgegeben haben. Es ist schwer, einem so emotionalen Thema wie Geburt mit Zahlen und Fakten zu begegnen. Aber Tatsache ist, dass die Versorgung schwangerer Frauen mit Hebammen immer dünner geworden ist, weil in der aktuellen Gesundheitspolitik Zahlen offensichtlich eine größere Rolle spielen als das, was den Beruf ausmacht: Kinder auf die Welt bringen. Radolfzell ist dabei kein Einzelfall. In Bad Tölz wurde zum 1. April die Geburtshilfe geschossen. Gründe sind dort die Kündigungen von Belegärzten aufgrund zu hoher Arbeitsbelastungen.

Man stellte sich angesichts der Schiffchen die Fragen: Sind die Risiken bei einer Geburt in den letzten Jahren tatsächlich so gestiegen, dass eine Hebamme hoch versichert sein muss? Oder rechtfertigt eine mögliche Behinderung des Kindes die höheren Versicherungsbeiträge? Und wer bringt dann noch die Kinder auf die Welt?

Die familiäre Geburtenstation in Radolfzell war unter Schwangeren beliebt. "Wir sind unmittelbare Nachbarn und haben die Geburten mit allen Sinnen – den Schreien und den nachts hell erleuchteten Zimmern – mitbekommen", sagte Birte Giesche, die ihre beiden Kinder hier geboren hat. Von den 527 Geburten kamen 40 Prozent aus dem Umkreis. "Wir sind alle traurig", sagt Gisela Kögel-Hensen, Gemeinderätin und Mutter dreier Kinder. "Wir hätten das geschafft bis ein Kreißsaal in Singen aufgebaut worden wäre."

Zur Schließung

Nach monatelangen Verhandlungen hat der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz zum 1. April die Geburtshilfestation des Krankenhauses Radolfzell geschlossen. Damit wird es auch keine Nachtoperationen mehr geben. Ausgelöst wurde die Schließung durch die gestiegene Versicherungsprämie von 45 000 auf 150 000 Euro in der Geburtshilfe. Für einen Brief an Andreas Jung sammelten Nina Breimaier und Karin Neubert Unterschriften, um auf die aktuelle Situation der Geburtshilfe – auch bundesweit – aufmerksam zu machen. (chg)