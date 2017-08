Radolfzell Ein 22-jähriger Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Ein Asylbewerber aus Afghanistan lernte am Montag eine Ausnüchterungszelle von innen kennen. Zuvor hatte er eine Tür eingetreten und Polizisten beleidigt.

Ein 22-Jähriger Afghane trat am Montag mit dem Fuß die Eingangstür des Verwaltungsgebäudes der Gemeinschaftsunterkunft in der Herrenlandstraße ein. Laut Polizeibericht entstand dadurch ein Schaden von rund 1000 Euro. Mehrfach hätten ihn die Beamten aufgefordert, das Verwaltungsgebäude zu verlassen, heißt es im Bericht. Als der 22-jährige Tatverdächtigte immer aggressiver wurde, fesselten ihn die Polizisten. Anschließend nahmen ihn die Beamten mit auf das Revier. Dort angekommen ging es für ihn, auf Grundlage einer richterlichen Anordnung, zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle. Laut Bericht der Polizei beleidigte er während dem Einsatz die Beamten mit übelsten Schimpfwörtern.