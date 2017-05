vor 5 Stunden SK Radolfzell Ehrenplatz für wiedergefundene Jumelage-Tafel von Istres und Radolfzell

Die monatelang verschwundene Bronzeplatte für die deutsch-französische Städtepartnerschaft hängt nun im Radolfzeller Rathaus. Mitglieder des deutsch-Französischen Clubs hatte die Tafel, die seit 1982 am Radolfzeller Bahnhof gehangen hatte in einer Bahnwerkstatt in Friedrichshafen wiedergefunden.