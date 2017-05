Radolfzell Ehrennadel für Gebhard Bohner und Zukunftspläne beim Gemischten Chor Eintracht Böhringen

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Gemischten Chors Eintracht Böhringen. Gebhard Bohner ist seit 50 Jahren aktiv dabei und Annemarie Engelmann wurde Ehrenmitglied. In den kommenden Monaten geht es beim Chor um das Thema Mitgliedergewinnung

Für 50 Sängerjahre bekam Gebhard Bohner (Gemischter Chor Eintracht Böhringen) die Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes. Anton Breyer, Bezirksvorsitzender des Bodensee-Hegau-Chorverbands, nahm die Ehrung von des Sängers vor, der dem Chor nicht nur seit fünf Jahrzehnten seine kräftige Stimme gibt, sondern von 1992 bis 2000 auch Vorsitzender des Vereins war und davor schon zwei Jahre lang Vize. Die Auszeichnung sei aber kein Grund sich zur Ruhe zu setzen, mahnte Anton Breyer, zumal Männer rar im Chor sind und das Singen den Geist und die Seele erfreue. Dem pflichtete der Jubilar bei und versprach noch eine Weile dabeizubleiben.

Unverzichtbar für den Gemischten Chor ist auch Annemarie Engelmann. Sie ist nicht nur seit 35 Jahren eine zuverlässige Sängerin, sondern war über mehrere Jahre auch Notenwartin. Der Vorsitzende Manfred Büchner ernannte sie in der Hauptversammlung feierlich zum Ehrenmitglied.

Einige Vereinsposten standen in der Sitzung turnusgemäß zur Wiederwahl. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vize Bettina Krätschel, Kassiererin Monika Thum, Protokollführerin Erika Janus sowie die Beisitzer Rita Hermann und Dagmar Eckert. Neu in den Vorstand wurde als Schriftführerin Katja Bartsch gewählt.

Als wichtiges Thema in den nächsten Monaten kündigte der Vorsitzende Manfrede Büchner die Mitgliedergewinnung an. Dazu wolle man eine Sängerversammlung einberufen und sich Gedanken über ein Konzept machen. Derzeit hat der Gemischte Chor unter Leitung von Josef Weimert 17 Mitglieder, der Canti Nova-Chor, der von Jutta Horton geleitet wird, zählt 24 Sänger. Trotz manchmal schwieriger Probenarbeit – wenn von den wenigen Sängern noch welche krank oder verhindert sind – bat Chorleiter Josef Weimert den Verein, sich nicht entmutigen zu lassen: "Ich denke, man kann sich trotzdem bei uns wohlfühlen. Wir haben Spaß am Singen und das ist das Wichtigste!" Besonders freue er sich, dass es immer gelinge, sich auf ein gemeinsames Liedgut zu einigen, das allen Freude bereite.

Ortsvorsteher Bernhard Diehl dankte dem Verein im Namen der Ortsverwaltung für seine Mitwirkung bei vielen Anlässen im Ort und in der Kernstadt. Ein besonderes Kompliment sprach er den Sängern für ihr Frühjahrskonzert aus. "Es war ein Genuss zu erleben, mit wie viel Engagement in den beiden Chören gesungen wird."