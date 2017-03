Radolfzell ESV plant für 250.000 Euro eine neue Kegelbahn

Weil die alte Kegelbahn abgerissen werden soll, errichtet der Eisenbahner-Sportverein am Vereinsheim eine neue Anlage. Zu den Kosten von 250.000 Euro steuert die Stadt 50.000 Euro bei.

Ein großer Verein muss heute wie ein Unternehmen geführt werden. Große Verantwortung liegt auf den Ämtern des Vorsitzenden und seiner Vorstandskollegen. Im Eisenbahner-Sportverein (ESV) mit seinen fast 600 Mitgliedern gilt es, die unterschiedlichsten Interessen und vielfältigen Aktivitäten der Abteilungen auf einen Nenner zu bringen. Vorsitzender Wolfgang Rebert bringt nicht nur ein außerordentliches Fachwissen mit, sondern führt auch das Vereinsschiff souverän durch so manche Brandung. In der Hauptversammlung im Milchwerk konnte er den ESV als homogene Sportgemeinschaft präsentieren.

Die Umstrukturierung des Vereinsgeländes „In den Herzen“ ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Auch der Gastronomiebetrieb kam in neue Hände. Lediglich die Parkplätze bereiteten gewisse Probleme, da sie auch von vereinsfremden Autofahrern genutzt wurden. Diese wollten sich laut Wolfgang Rebert mit einer Pseudo-Mitgliedschaft eine kostenlose Parkgelegenheit verschaffen. Die ESV-Slipanlage wurde ebenso gerne von fremden Bootsbesitzern genutzt. Hier zog der Verein die Notbremse. Dieses Hintertürchen hat der Vorstand nun geschlossen und einen Aufnahmestopp verfügt, um die vorhandene Infrastruktur nur noch den bestehenden Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Im Zentrum der Planungen steht aktuell der Neubau einer Kegelbahn, die unmittelbar an der Westfront des bestehenden Vereinsheims „In den Herzen“ entstehen soll. Die bisherige Kegelbahn an der Seepromenade soll nach den Planungen der Stadtverwaltung abgerissen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich, so Vorsitzender Wolfgang Rebert, auf rund 250 000 Euro. Die Stadt wolle einen Zuschuss von 50 000 Euro geben. Mit erheblichen Eigenleistungen sollen die Kosten für den Verein noch deutlich reduziert werden.

Schatzmeister Tobis Lösing wies eine überaus positive Bilanz auf. An einer maßvollen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zehn Prozent kam der ESV auch ohne Kegelbahnneubau trotzdem nicht vorbei. Eins solide finanzielle Basis sichere vorhandene Planungen und ein attraktives Vereinsleben. Sportlich waren die Landes- und Jugendmeisterschaften der Segler der Höhepunkt, die gemeinsam mit dem Wassersportclub Wäschbruck (WWRa) ausgerichtet und zu einem vollen Erfolg wurden. Spektakulär waren auch die Dreharbeiten zur Fernsehserie „Wapo Bodensee“, die teilweise auf dem ESV-Gelände stattfanden. Das Filmteam drehte mit enormem Aufwand an der Hafenmole und auf dem Schwimmsteg vor dem Vereinsgelände. Über ihre vielfältigen Aktivitäten berichteten die Abteilungsleiter Segeln, Surfen, Kanu, Tischtennis, Angeln, Kegeln, Volleyball und Motorboot. Das breite sportliche Spektrum macht den ESV das ganze Jahr über zu einem attraktiven Verein, der die Mitglieder zu einer großen Familie macht.

Treue Mitglieder

25 Jahre: Alfred und Gertrud Jäckle, Cornelia Reichel und Thomas Schellhammer

40 Jahre: Ralf Beyer und Peter Nikolaus

45 Jahre: Reinhold Bruttel, Karl-Heinz Metzger, Brunhilde, Ursula und Lars Reichel, Anneliese Saur, Ruth Wiehler und Franz Zigrit

50 Jahre: Josef Beirer

55 Jahre: Rolf Burandt

60 Jahre: Wolfgang Metzger

65 Jahre: Albert Haas