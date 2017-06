Radolfzell Drop am See geht in die zehnte Runde

Drop am See geht in die zehnte Runde

Das Jonglier-Treffen Drop am See findet zum zehnten Mal statt. Zum Gala-Abend am Freitagabend treten hochkarätige Artisten aus Europa auf. Für die Workshops am Turnerheim und in der Tennishalle in Radolfzell werden 350 Teilnehmer erwartet.

Radolfzell – Vom türkischen Fernsehen ans Radolfzeller Seeufer. Das Jonglier-Treffen Drop am See lockte schon in den vergangenen Jahren talentierte Artisten an den Bodensee, auch zum zehnten Geburtstag kommen wieder Künstler aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Juni, werden das Turnerheim, die Tennishalle und das Milchwerk zum Schauplatz vom zehnten Drop am See. Mit dabei Kemal Esensoy. Der türkischstämmige Augsburger tritt am Freitagabend bei der großen Gala-Show im Milchwerk mit Jonglierbällen auf. Ein breites Publikum ist er bereits gewöhnt. Als Kandidat bei dem türkischen Gegenstück zur RTL-Talentshow "Das Supertalent" erreichte Esensoy das Halbfinale und konnte seine Fähigkeiten millionen türkischer Zuschauer präsentieren.

Anlässlich des 10. Jahrestages haben die Organisatoren professionelle Artisten für die Show im Milchwerk an Bord gezogen. Die Artistengruppe Team JAMM wird ebenfalls auftreten. Die Seilspringer aus Stuttgart ergatterten sich den Titel zum deutschen Meister im Rope-Skipping. Für eine schauspielerische Einlage sorgt Bernhard C. Zandel aus Wien. Der Österreicher wird mit Dartpfeilen hantieren. Eine musikalische Show mit Devilsticks bietet Markus Furtner aus Friedheim in Hessen, gemeinsam mit Jürgen Kabs aus Bad Dürkheim. Der Devilstick ist eine 40 bis 80 Zentimeter lange Jonglierkeule, die zur Mitte hin verjüngt ist und von Furtner mittels zweier Jonglierstäbe durch die Luft gewirbelt wird. Während der Devilstickshow liefert Kabs eine E-Gitarren Untermalung. "Das Jonglieren ist leistungsorientiert aber nicht wettkampforientiert", sagt Ralf Tessari, Organisator und zweiter Vorsitzender des Vereins Drop am See. "Egal wie gut man wird, es geht nicht darum, besser als die anderen zu werden, der Erfolg im Team zählt", betont Tessari weiter.

In Workshops lernen die Jongleure von Freitag bis Sonntag miteinander und voneinander. Die Workshops bieten beispielsweise Anfängerkurse, Gruppenjonglagen, das Jonglieren mit Diabolodoppelkegeln oder Kunststücke mit den Devilsticks. Aber nicht genug, am Samstagabend soll es mit einem besonderen Feuerspektakel heiß hergehen, ein sogenannter "Feuer Space" ist geplant. Hierbei werden mehrere Feuerkünstler zeitgleich brennende Jonglagen vorführen. Wer den Artisten zusehen möchte, kann diese bei ihren Zelten auf dem Badestrand und auf der Zeltwiese am Turnerheim und in der Tennishalle finden. Wer selbst einmal Hand anlegen möchte, muss sich nur trauen. Das Zuschauen und Probieren kostet nichts. "Es kann jeder kommen", lauten Ralf Tessaris einladende Worte.

Dieses Jahr bleibt die Mettnauhalle den rund 350 Jongleuren verschlossen, weil während der Pfingstferien Reparaturen durchgeführt werden sollen. Doch nicht zum ersten Mal musste das Treffen Flexibilität beweisen. Letztes Jahr stellte die Mettnauhalle Flüchtlingen Unterkunft und Drop am See fand schließlich auf der Reichenau statt. Auf eine Location in unmittelbarer Nähe des Sees wurde besonders viel Wert gelegt, sagt Tessari. Drop am See bleibt seinem Namen treu.

Das Programm