Radolfzell Drei kaputte Autos nach Unfall an Kreuzung

An der Kreuzung Schützenstraße/Schlesierstraße hat es einen Unfall mit drei beteiligten Autos gegeben.

Eine 42-jährige Autofahrerin hat beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen und verursachte so einen Unfall mit drei beteiligten Autos. Laut Bericht der Polizei soll sie am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr von der Schützenstraße kommend in die Schlesierstraße abzubiegen. Dabei soll sie den herannahenden Golf eines 57-Jährigen übersehen haben. Durch den Zusammenprall wurde der Opel zusätzlich auf einen an der Kreuzung wartenden VW aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Kind, welches bei der 42-Jährigen mitgefahren ist, erlitt einen Schock und musste von der Besatzung eines Rettungsfahrzeugs an der Unfallstelle ambulant versorgt werden.