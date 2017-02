Radolfzell Drei Referatsleiterinnen mischen den bunten Abend in Möggingen auf

Drei Referatsleiterinnen mischen den bunten Abend in Möggingen auf

Die Welsbartzunft in Möggingen brannte an beiden bunten Abenden ein närrisches Feuerwerk der Stimmung und guten Laune ab

Radolfzell-Möggingen – Die Mindelseehalle war bei beiden Veranstaltungen bis auf den letzten Platz besetzt. Während der Fanfarenzug die Besucher lautstark begrüßte, mischten sich Präsident Burkhard Grob und sein Vize Reinhard Kornmayer im Saal unters närrische Volk, um möglichst viele Gäste ganz persönlich willkommen zu heißen. Dann erfolgte mit den "Helden der Strumpfhosen" der Startschuss ins Showprogramm. Die acht Akteure zeigten mit ihren 16 tanzenden Männerbeinen in Strumpfhosen auf der Bühne ihre sportliche Bühnenreife, zur Begeisterung nicht nur der Damenwelt. Zu echten Stars der Mögginger Bühne entwickelten sich schon seit Jahren Uwe Baumgärtner und Elke Braun, alias Hermann und Luise. In ihrer unvergleichlichen Art moderierte das originelle Duo das Programm.

OB Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule, die beide unter den Besuchern waren, mussten vor Neid erblassen, mit welch charmanten und kompetenten Mitarbeiterinnen Ortsvorsteher Ralf Maier arbeiten kann. Im Großraumbüro des Rathauses zeigten Ina Karrer, Bettina Frauz und Christine Roth als Referatsleiterinnen, dass in Möggingen eben deutlich mehr Aufgaben zu bewältigen sind, als im "verschlafenen Nachbardorf" Liggeringen. Zudem halte sie der Zeller OB Martin Staab immer auf Trab. Als sogar der neue amerikanische Präsident Trump im Rathaus anrief, fand er in der Initiative "Frauen für Trump" zwar offene Ohren, im Ort aber kein Gehör.

Danach unternahmen Mitglieder der Welsbartzunft eine Reise nach Rio, um an der Copacabana die heißblütigen Mädchen und den Sambatanz zu genießen. Das schönste Souvenir, das sie aus Südamerika mitgebracht hatten, war dabei eine Brasilianerin. In ihrem sensationellen Outfit wirbelte sie als Tänzerin über die Bühne und sorgte vor allem in ihrem brasilianischen Showkostüm für Begeisterung.

Kein Happy-End gab es bei einem Sketch mit Sonja Maier, Wolfgang Hilngrainer und Udo Ellensohn. Als die Urlaubsbekanntschaft von Sonja plötzlich zuhause an der Türe klopfte, war es schon bald mit der gegenseitigen Sympathie vorbei. Saure Kutteln als Festessen kamen bei dem Gast absolut nicht an. Der Tanz "Die Distrikte gegen das Kapitol-Tanz der Tribute" war ein choreografisches Meisterwerk im schwarzen Science-Fiction-Outfit.