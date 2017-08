Radolfzell Dozenten der Sommerakademie schaffen eine magische Atmosphäre

Beim Konzert zur Eröffnung der Radolfzeller Sommerakademie zeigen sich die drei Dozenten vor 200 Zuhörern in Topform. Nun sind die Studenten dran.

Wolkenbruchartiger Sommerregen begleitete am Dienstagabend den Auftakt zur Sommerakademie im Milchwerk. Dabei zeigten sich die Dozenten für Klavier, Violine und Cello – Carmen Piazzini, Anke Dill und Gustav Rivinius – als hervorragend eingespieltes Team, das die verschiedenen Werke mit Schwung, Experimentierfreude und russischer Dramatik interpretierte. Oberbürgermeister Martin Staab zitierte bei der Begrüßung Paul McCartney: "Musik ist ein Vehikel für Traurigkeit – aber auch für Freude. Und wenn es gelingt, beide Extreme zusammenzubringen, entsteht Magie."

Und Magie entstand an diesem Abend: Mit vier sehr unterschiedlichen Sätzen aus Ludwig van Beethovens Klaviertrio fesselten die Dozenten zu Beginn die 200 Zuhörer. Die Rollenverteilung der Instrumente war bei allen Sätzen fein ausgefeilt. Im energischen Allegro – mit hüpfenden Bogenstrichen in Geige und Cello – bewiesen die Musiker, dass sie in Topform waren. Die einzelnen Stimmen übergaben sie mit großem Feingefühl. Das getragene Adagio ließ an eine Reise durch deutsche Landschaften denken: perlende Flüsse, helle Mischwälder und lange Sonnenuntergänge tauchten vor dem inneren Auge auf. Anke Dill bewies an der Geige ihre hohe dynamische Bandbreite, die vom zartesten Pianissimo über ein sattes Mezzoforte hin zu einem dominanten Fortissimo reichte. Im folgenden Scherzo schraubte sich die Musik gegenseitig immer wieder hoch, bis alles von vorne begann. Das treibende Tempo klingt wie eine Jagd. Noch schneller und mit großer Leichtigkeit gespielt, erklang im letzten Satz ein springender Galopp – unterbrochen von so manch wehmütiger Phrase. Geige und Cello antworteten auf die Melodie im Klavier oder "plappern" sie nach.

Besonders waren an dem Programm nicht nur die sehr anspruchsvollen Werke, sondern auch, dass die Dozenten wieder neue Musik ausgewählt hatten. So spielten Dill und Rivinius ein Duo des tschechischen neoklassizistischen Komponisten Bohuslav Martinu (1890 – 1959), das gerade im Preludium durch seine dissonante Zweistimmigkeit eine unheimliche Spannung erzeugte, die sich im zweiten Satz etwas lockerte. Rivinius spielte hier auch ein hingebungsvolles Solo. Weniger die Melodien stehen im Vordergrund, sondern viel mehr das Experimentieren mit Tönen, die man mit einem Instrument erzeugen kann. Die Radolfzellerin Roswitha Guhl-Paulus sagte: "Wir sind diese Musik nicht gewöhnt zu hören. Musik lebt von Wiederholung."

Mit einem zweiten Klaviertrio des Russen Anton Arenskij ging der Abend zu Ende. An Salonmusik erinnernd, schwang immer wieder die melancholische russische Seele in den Sätzen mit. Vom opulenten Allegro mit präsenter Klavierstimme und traurigem Geigensolo hin zum Scherzo mit verschiedenen Spieltechniken der Streicher über die getragene Elegia im Walzertakt kommt das Werk zum rasenden Finale – gespielt voller Temperament und Dramatik mit weit ausholenden Gesten vor allem von Dill und Rivinius in den Schlusstakten. Als Zugabe erklang ein fröhliches Stück von Wolfgang Amadeus Mozart, dass die Zuhörer in die schwüle Abendluft entließ und neugierig machte auf die Konzerte der Studenten.

Konzerttermine

Zum 24. Mal findet die Internationale Sommerakademie statt. Weitere Konzerte: 4. bis 6. August jeweils um 19.15 Uhr Open-Air am Gerberplatz, 5. und 6. August Open-Air-Matinéen um 11 Uhr am Steg beim Strandcafé, 7. und 8. August um 19.15 Uhr Konzerte in der Christuskirche und das Abschlusskonzert am 9. August um 19.15 Uhr im Milchwerk.

Weitere Informationen: www.sommerakademie-radolfzell.de