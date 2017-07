Radolfzell Doxcity-Premiere: 80 Maskenspieler zeichnen ein Portrait der Stadt

Die Premiere von Doxcity feiert einen großen Erfolg auf dem Marktplatz. Das Publikum lässt sich vom Regen nicht abhalten.

Radolfzell – Starkregen und Gewitter. Am Abend der Premiere von Doxcity war es nass wie bis jetzt selten in diesem Sommer in Radolfzell. Auf den Straßen sammelte sich das Wasser in großen Pfützen. Doch die Schauspieler von Doxcity zeigten sich unverfroren. Die Premiere wurde nicht abgesagt. Eine Stunde vor Einlass meinte die Veranstalterin Victoria Graf in Regenmontur und nasser Brille: "Wir spielen. Das Wetter wird besser." Und sie behielt recht. Mit leichter Verspätung konnten die Musiker der Stadtkapelle auf dem Marktplatz die Regenschirme einpacken und ihre Instrumente hervorholen. Und schließlich plätscherte nur noch das Wasser des Ratoldusbrunnen, neben dem sie sich aufgebaut hatten.

Die Vorstellung war ausverkauft und beinahe alle Plätze auf den zwei überdachten Tribünen zwischen dem Münster und der Sparkasse waren besetzt. Offenbar nur wenige hatten sich von der Witterung abschrecken lassen. Und während die ins Gespräch vertieften Zuschauer ihren Blick über den Marktplatz in Richtung des Kaufhauses Kratt und der Stadtbibliothek schweifen ließen, betrat plötzlich ganz still der erste Maskenschauspieler die Bühne unter dem freien, nun endlich hellen Himmel. Ein Obdachloser. Er legt sich auf eine Bank, breitet Zeitungen über sich aus und schläft ein. Ganz still. Man ist sofort gebannt. Was passiert jetzt? Erst einmal nichts.

Der Regisseur berührt durch ganz leise Akzente. Kein Wort wird gesprochen. Scheinwerfer tauchen die Stadtbibliothek in blaues Licht, setzen farbige Akzente auf dem Marktplatz in Radolfzell. Musik setzt ein, italienische Popsongs, französische Akkordeonchansons. Zwischendurch spielt die Stadtkapelle unter der Leitung von Kuno Rauch kurze, ruhige Musikstücke. Unwillkürlich studiert man die übergroßen bemalten Masken. Dicke Knubbelnasen, lange Hakennasen, riesige Münder mit dicken, roten Lippen. Allmählich gewöhnt man sich an das skurrile Aussehen der Schauspieler, deren Körper teils etwas hilflos und zu klein geraten unter den großen Masken wirken. Schmunzeln macht sich breit, manches besonders lustige Gesicht sorgt an sich für einen Lacherfolg. Nach und nach füllt sich der Marktplatz mit Leben. Straßenkehrer in orangem Overall tauchen auf und kehren die Pflastersteine. Eine Zeitungsausträgerin verteilt den SÜDKURIER. Nach einem mitleidigen Blick auf den Bettler hebt sie vorsichtig seinen Kopf an und legt ihm ein Exemplar unter den Kopf. Ein erster Anlass für Kommentare unter den Zuschauern.

Das ist ein spannender Aspekt von Doxcity. Während die Schauspieler stumm sind, beginnen die Zuschauer sich zu unterhalten. Zu sagen, was sie entdeckt, welche Person sie erkannt haben: Die Gruppe der Megathlon-Sportler, die immer erschöpfter ihre Runden zieht, die Eisdiele am Marktplatz, einen Gärtner, der liebevoll Blumen pflegt, eine Gruppe randalierender Jugendlicher, die sie unachtsam niedertritt. "Schau wie im Stadtgarten", wird auf der Tribüne gemurmelt.

Doxcity Radolfzell zeigt, was unsere Stadt ausmacht: Die schönen, liebenswerten Seiten, aber auch die Widersprüche und das Traurige. Das beschauliche Leben auf dem Markt, junge Eltern mit Kleinkind und Kinderwagen, Fußballfans und feiernde, tanzende Jugendliche. Doch daneben gibt es Krankheit, Tod, Vandalismus und Bettler. Es wirkt beklemmend, wenn die bettelnden Frauen mit den tieftraurigen Masken ganz nah ans Publikum heranrücken, ihre leeren Hände ausgestreckt, während hinter ihnen Frauen mit dicken Einkaufstüten vorbeigehen. Ein alter Mann in grauem Anzug steigt aus einer Limousine und spendet. Wer wollte da nicht an Werner Messmer denken? Eine schwangere Frau bekommt plötzlich Wehen. Doch wohin zur Geburt in Radolfzell ohne Geburtenstation? Eine afrikanische Hebamme eilt zur Hilfe und der Ratoldusbrunnen erweist sich als ideale Wanne für eine Wassergeburt. Und schließlich unser Seezugang. Badegäste steigen aus dem Stadtbus. Angekommen an der Stadtbibliothek heben sie fragend ihre Hände: Wie kommt man nur zum Wasser? Als Zuschauer kann man sich aussuchen, ob das Strandbad oder die Seetorquerung gemeint ist. In Doxcity wird auch das erste Homopaar in Radolfzell getraut. Schließlich hat Andreas Jung für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt.

Maskentheater

Die Veranstalterin Victoria Graf hat das Maskentheater des Regisseurs Walter Koch zum Stadtjubiläum nach Radolfzell geholt. 80 Radolfzeller mimten typische Szenen unserer Stadt. In den Räumen der Zeller Kultur wurden in den vergangenen Wochen die Masken für das Projekt angefertigt. Zwei Wochen lang wurde intensiv geprobt. Virginia Biller vom Tanzstudio Infinnity stellte weitere Räumlichkeiten für die Proben zur Verfügung. Finanziert wurde das Bürgerprojekt unter anderem von der Stadt Radolfzell. Durch eine Spende der Werner-Messmer-Stiftung in Höhe von 8000 Euro konnten zwei überdachte Zuschauertribünen auf dem Marktplatz und die Technik finanziert werden. Die Schlussvorstellung findet heute (Montag, 10. Juli) um 20.30 statt. (rei)