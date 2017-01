Radolfzell DoxCity: Ein Theaterstück mit Masken, aber ohne Dialoge

Das Bürgerprojekt DoxCity zum 750. Radolfzeller Stadtjubiläum nimmt Fahrt auf. Vom 8. bis 10 Juli werden Maskenträger auf dem Marktplatz einen Tag in der Stadt schildern.

Ein außergewöhnliches Freiluftspektakel kündigt sich zum Stadtjubiläum mit dem Bürgerprojekt "DoxCity – eine Stadt macht Theater" an. Am 8., 9. und 10. Juli soll der Radolfzeller Marktplatz zur Bühne werden für ein berührendes Maskentheater mit paradoxen und wahren Szenen einer Stadt. Jeder kann mitspielen bei diesem großen Bürgerprojekt, das von der Böhringer Künstlerin Victoria Graf initiiert wurde und von dem aus Bremen stammenden freischaffenden Regisseur, Schauspieler und Maskenkünstler Walter Koch angeleitet wird. Etwa 100 Darsteller und weitere Interessierte, die sich als Helfer einbringen wollen, werden gesucht.

Der erste Informationsabend fand mit über 30 Besuchern eine beeindruckende Resonanz. Es zeigte sich, dass viele schon vom DoxCity-Virus infiziert sind. Bereits seit letztem Jahr rührt Victoria Graf die Werbetrommel und veranstaltet in ihrem Atelier in Böhringen in Zusammenarbeit mit Walter Koch Maskenbau-Workshops. Erste wundersame Gestalten mit skurrilen Masken zogen schon im vergangenen Jahr auf dem Abendmarkt als Kellner, Rosenkavaliere, Putzmänner und Maler verwunderte Blicke auf sich. Inzwischen haben mehrere Kursteilnehmer, Schülerinnen und Schüler der Gerhard-Thielcke Realschule, die Stadtkapelle, Virginia Biller vom Tanzhaus Infinnity und Waltraud Rasch von der Zeller Kultur ihre Unterstützung zugesagt. Mit vielen Filmsequenzen zum Schmunzeln aus anderen Städten, in denen Walter Koch die DoxCity-Idee in den verschiedensten Varianten mit spielfreudigen Laien umgesetzt hat, gelang es erneut, Begeisterung für das spannende Bürgerprojekt zu wecken.

Bei dem Maskentheater, schildert Victoria Graf, soll der Marktplatz zwischen Brunnen, Kaufhaus Kratt und Österreichischem Schlösschen zur großen Bühne werden. Musik und Licht werden ihn in eine verzaubernde, bisher unbekannte Atmosphäre tauchen. Die angrenzenden Häuser, die Kirche, das Schlössle und die Geschäfte sollen, wenn möglich, in das Spielgeschehen einbezogen werden. Das Publikum sitzt auf einer großen Tribüne mit 300 Plätzen direkt vor dem Brunnen.

Das Theaterprojekt DoxCity beschreibt in 90 Minuten den Alltag in der Stadt – von früh morgens um 5 Uhr, über den Vormittag bis in den Abend und in die Nacht. Scheinbar ist alles wie immer, doch nach und nach offenbaren sich kleine Anekdoten, Begegnungen, gegenwärtige und vergangene Geheimnisse in der Stadt. Viel Lustiges zum Lachen, aber auch Poetisches und Nachdenkliches. In der Inszenierung, so Walter Koch, gehe es um die Fragen: "Was passiert typischerweise an diesem Platz. Wer kommt ganz sicher hierher. Womit kommt die Person und wem begegnet sie? Für das eher unfassbare Geschehen eine weitere Frage: Wer würde nie und nimmer in Radolfzell auf dem Marktplatz erscheinen und wie könnte man es doch schaffen?

Die Antworten auf diese Fragen formen das Spielgerüst. Aus den schönsten und schrägsten Ideen werden mit den Darstellern kleine Szenen erarbeitet und zur Bühnenreife gebracht. "Ein reines Bildertheater, es gibt keine Dialoge, die Mitwirkenden müssen keinen Text lernen, sondern können sich unbeschwert unter ihren Masken ausleben", so Walter Koch. "Man muss kein Theaterprofi sein. Jeder kann mitmachen – egal wie jung oder alt, auch Menschen mit Beeinträchtigungen – wichtig ist Spaß am Spielen", wirbt er für das Projekt. Der Zeitaufwand für den Einzelnen, so Walter Koch, halte sich mit vier 30- bis 60-minütigen Proben in drei Wochen in Grenzen.

Geprobt wird ab 19. Juni in den Räumen der Zeller Kultur in der Fürstenbergstraße 7. In der ersten Probenwoche wird parallel ein kostenloser Maskenbau-Workshop angeboten. Es können zum Mitspielen bei der Aufführung aber auch Masken ausgeliehen werden.

Proben und Infos